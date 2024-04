KBC Securities verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 22,00 naar 30,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analyse van de resultaten over het eerste kwartaal van de bodemonderzoeker door de bank. In het rapport stelde KBC Securities dat het onderdeel Marine het operationeel "erg goed deed in Europa en Afrika, naast projectuitvoering, terwijl de landactiviteiten wat zwak waren". Het aandeel Fugro noteerde donderdag op een rood Damrak 2,4 procent hoger op 23,48 euro. Bron: ABM Financial News

