JPMorgan iets kleiner in Fugro

Ja, de krant meldde vanmorgen, de vondst van een enorm olie en gasveld voor de kust van Suriname en als ze met de energietransitie niet bij nul beginnen, dan zal olie en gas voorlopig nog dringend noodzakelijk zijn om onze economische samenleving betaalbaar en comfortabel draaiend te houden, ik zie voor Fugro gouden bergen liggen!!

De AEX was van de week moeilijk te verslaan, om de doodeenvoudige reden, dat hij als een wild paard 2,88% omhoog steigerde, toch gaf mijn renpaard hem royaal klop, die sprong nog ruim 1% hoger en eindigde tegen de +4%!!

Alleen KPN was zijn advertentiekleur weer eens vergeten en eindigde 0,62% in het rood, ondanks positieve berichten, over een klandizie verhogende overname!!

De gele schelp kleurde wel overtuigend groen, de grote onrust in de wereld + aanvallen op Russische raffinaarderijen, doen de olieprijzen gedurig stijgen, al was dat van de week voor WTI minimaal en Brent liet zelfs een veertje vallen, Shell niet, die toverde 2,69% op het bord, helder groen, komt dat doordat Shell stevig investeert in veel meer laadpalen voor electrische auto's, ik vrees alleen dat ze er diesel aggregaten bij moeten gaan zetten, om ze te laten werken, want de toestand op de electriciteitsnetten wordt ronduit alarmerend!!

Unilever kreeg van de week toch heel duidelijk een hartverwarmende koers, nu ze dat koude, maar wel lekkere ijs, waarschijnlijk apart naar de beurs gaan brengen, de koers sprong 2,81% hoger, ze komen schijnbaar meer beslagen ten ijs!!

Bankje 1 van Europa had ook weer Max neigingen en scheurde 4,24% omhoog, maar wist daarmee toch geen goud te grijpen bij mij, met dat zilver ben ik ook al heel blij, bij enige ruimte in de finans koop ik hem bij, want als echte dividender houd ik wel van het ING knakenfeestje, al gunnen die zure grootkapitalisten je dat niet, die moesten, zo nodig, weer mopperen op de bankjes, ze zullen bij ING toch wel kunnen rekenen en verantwoord bezig zijn, een ramp of oorlog kan niemand incalculeren!!

Goud ging naar het aandeel, dat blinkt als zilver, Aperam schreef 5,19% bij, jammer, dat ze bij Dalm nog geen oud goud prijs voor RVS geven, dan konden we helemaal de pannen van het dak spelen, nu vond de nieuwe finansjuf, een jongere zus van miljardair Aaike het nodig om haar arme broertje met spoed multimiljardair te maken, ik zal haar toch de laatste afrekenbon nog eens laten zien, nu ja, alle begin is moeilijk!!

Een grote vriend parkeerde weer een paar sloop_ renoveer opoefietsen, voor mij, bij het goede adres, met behulp van de spoorstrategie, het systeem van plukloks, is er vast nog wat van te maken en anders is de oudijzerbak van Dalm een zeer groene klimaatvriendelijke bestemming, voor de groentetuin in het veel te koud, een uur geleden vlogen er hagelstenen om mijn oren, alleen rode kolen in de kas geplant, voor een paar heerlijke gezonde vroege maaltjes!!

Morgen de laatste lijdenszondag, de 7e, een prachtig passielied zingt; Mijn Verlosser hangt aan het Kruis en HIJ hangt er mijnen t'wegen, mij tot Zegen, van de vloek maakt HIJ mij vrij en ZIJN sterven zaligt mij!!, ontroerd over zoveel heerlijke wegschenkende liefde zing ik met een heel warm hart mee!!

Maandag mogen ze van mij het lenterallyfeestje verder door zetten, IEX denkt al aan 1000 punten voor de AEX, economisch zijn we daar helemaal niet op het ogenblik, zeker niet in Europa, maar bij onze Oosterburen, zie je zo nu en dan een groen blaadje en dan kan het zo maar op eens snel gaan, in de nieuwe Shelltaal, schrijf ik maar:, y hope so!!, SJALOOM!!!