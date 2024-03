Groot contract van Inpex voor Fugro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Inpex Masela heeft een groot contact gegund aan Fugro. Dit maakte de bodemonderzoeker dinsdagochtend bekend. De opdracht betreft een LNG-project in Indonesië. Voor dit project zal Fugro geofysische en geotechnische onderzoeken uitvoeren. De data zullen worden gebruikt voor het ontwerp van de faciliteiten. Fugro start in het tweede kwartaal met de werkzaamheden. De bodemonderzoeker gaf in het persbericht geen opdrachtwaarde aan, maar op vragen van ABM Financial News liet een woordvoerder weten dat het om "tientallen miljoenen" gaat. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.