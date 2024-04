Beursblik: ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 22,00 naar 28,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Quirijn Mulder. Hoewel het aandeel Fugro in de afgelopen twee maanden met 45 procent is gestegen, blijft het aandeel aantrekkelijk, concludeerde Mulder. De analist verwacht dat de omzet in 2024 zal blijven groeien, maar wel minder dan de omzetgroei van 28 procent in 2023. Dit ondersteunt de winstgevendheid van het bedrijf, in combinatie met een sterke uitvoering en een blijvende toegevoegde waarde van zijn diensten, aldus Mulder. ING is optimistisch en voorziet voor de periode 2024 tot en met 2026 een dubbelcijferige groei. "Naar onze mening is een omzet van 3,0 tot 3,5 miljard euro met een EBIT-marge van 11 tot 15 procent in 2027 met gemak te realiseren", zei Mulder. Daarbij heeft Fugro volgens de analist de wind mee in de voor het concern relevante markten, zoals de offshore windmarkt, die sterk blijft. Daarnaast blijft Fugro aan de verbetering van zijn prestaties werken, aldus Mulder. "De prestaties zijn goed en het bedrijf staat op nummer 1 in aantrekkelijke en snelgroeiende markten", concludeerde ING, dat Fugro op zijn Benelux Favorietenlijst heeft staan. Het aandeel Fugro noteerde woensdag 1,1 procent hoger op 23,56 euro. Bron: ABM Financial News

