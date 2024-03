Jefferies verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 22,50 naar 26,50 euro met een onveranderd koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van analist David Kerstens. De analist wees op de sterke groei van 55 procent in offshore wind in 2023, waardoor de EBIT 134 procent hoger uitkwam op 252 miljoen euro. Dat was 20 procent meer dan waarop de analistenconsensus had gerekend. De marge steeg met 5,4 procentpunt naar 11,5 procent, binnen de marge van 11 tot 15 procent die Fugro hanteert als doelstelling voor 2027. Op basis van de jaarcijfers besloot Kerstens om zijn taxaties voor de EBIT met 18 procent te verhogen voor de periode 2024 tot en met 2027. De analist verwacht dat 2024 "een heel goed jaar voor offshore wind" wordt. Het aandeel Fugro sloot vrijdag op 21,00 euro. Bron: ABM Financial News

