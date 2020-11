Aandeel ING Groep AEX:INGA1, NL0011821202

En stop eens met het langer naaien van de aandeelhouder. De feitelijke eigenaar.



Het is toch onvoorstelbaar dat een KLM-piloot slechts 20% hoeft in te leveren van zijn of haar salaris. Terwijl de aandeelhouder in de NL-banken, in ING voor de volle 100% tegen een geschrapt inkomen kan aankijken.. Ik zie investeren als een baan en mijn aandelen zijn mijn gereedschappen en mijn salaris is dividend.



En dus zijn de tools, het verdienverhikel. De aandelen dus in deze, ook nog eens gecastreerd door dit geschrapte dividend. Want grotere short partijen hebben uiteraard dit dankbaar aangepakt(de volle 100% dividend schrapen) om het aandeel eens keihard onderuit te shorten en daar miljarden aan te verdienen..

In feite gefaciliteerd door het magere besluit van de RvB en de RvC om maar gauw en braaf het dringende advies van de ECB op te volgen om het dividend te schrapen.. Het was niet eens verplicht!!

Dankbaar maakte het Bestuur hier gebruik van om de balans eens op te poetsen en het gepruts van de soon to be geschrapte zaken tak van ING te verdoezelen..



Maar ik heb er genoeg van!

Banken en met name ING in deze, het einde van Corona raakt in zicht. De eerste zeer goede werkzame vaccins bieden zich aan om uitgerold te worden.. Dus houdt eens op om ons aandeelhouders langer te frustreren en in feite tegen te werken en buitenspel te zetten.. Dit hebben wij niet verdient en het is on-nederlands om een schade veroorzaakt zoals Corona voor de volle 100% bij 1 partij neer te leggen door het schrappen van de volle 100% dividend. Onze beloning voor onze investering in deze in feite toch prachtige bank die zeer veerkrachtig is gebleven door de loop der jaren.. Een paar honderd miljoen Euro aan boetes wegens vermeende fraude kreeg ING ook niet klein, met 2 miljard of meer jaarwinsten.. Dusss$$



Wij nederlanders polderen altijd. De overheid houdt ondernemers in het zadel door de TOG en de NOW regelingen, de overheid helpt KLM, vastgoedbedrijven helpen huurder met verlaagde tarieven en uitgestelde huren. De banken helpen hypotheeknemers met uitstel van betaling en minder hoge aflossing sommen...



Banken doe dit ook eens met Uw aandeelhouders.. Ik ben dit kinderachtig gedrag nu wel beu!

Geef een uitzicht en een termijn wanneer het dividend hervat gaat worden en met hoeveel. Geef ook aan of de nu ingehouden dividenden worden uitgekeerd met terugwerkende kracht. Dit is zeer belangrijk voor ons aandeelhouders. Geef weer kracht aan de bank en herstel het vertrouwen weer in ING.





En ik weet als geen ander dat juist een grote systeembank zoals ING als geen ander door nog hooguit 2 of 3 "slechte" maanden gaan kijken. Het lijkt mij evident dat jullie het dividend gaan hervatten, ik weet dat ING en de andere banken zoals ABN AMRO en de RABObank er helemaal niet slecht voorstaan. Door alle staatssteun zijn er veel minder slechte leningen en faillsementen geweest als iedereen verwacht en gedacht had.. De stroppenpotten zijn hiervoor bedoeld en zijn genoeg gevuld hiervoor om deze schades(als ze er al in significante cijfers zijn überhaupt..) te dekken..



De RABO-bank hervat ook weer het dividend(in feite rente want zij geven obligaties uit) in de vorm van extra certificaten. Dus ING: Het is mooi zo geweest en start met hervatten van het dividend terstond!!