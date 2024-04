Ava ING keurt alle agendapunten goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van ING hebben maandag tijdens de jaarvergadering van de bank hun goedkeuring gegeven aan alle agendapunten. Dit meldde ING maandag na afloop van de bijeenkomst. De aandeelhouders keurden onder meer de dividenduitkering van 1,106 euro per aandeel over 2023 goed, wat, na uitkering van een interim-dividend van 0,35 euro per aandeel begin augustus 2023, resulteert in een slotdividend van 0,756 euro per aandeel. Juan Colombás, Herman Hulst en Harold Naus zijn voor een tweede termijn van vier jaar herbenoemd als leden van de raad van commissarissen. Bron: ABM Financial News

