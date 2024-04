Berenberg verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 16,50 naar 17,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank. De analisten van Berenberg stelden dat de netto rentebaten van ING minder kwetsbaar zijn voor een dalende rente in vergelijking met sectorgenoten. En nu de rentes ook langer hoog lijken te blijven, zou dit volgens analist Hugh Moorhead moeten leiden tot stabielere rentebaten in 2024. Dit gecombineerd met een herstel van de fee-inkomsten en een aandeleninkoopprogramma van 2,5 miljard euro kan tot verdere 'outperformance' van het aandeel leiden, aldus Berenberg. De analistendag van ING op 17 juni zou een verdere aanjager kunnen zijn voor het aandeel, stelden de analisten. "De consensus onderschat nog steeds de veerkrachtige netto rentebaten en de robuuste kwaliteit van de activa van ING", aldus Berenberg. Het aandeel ING sloot dinsdag 2,3 procent lager op 14,70 euro. Bron: ABM Financial News

