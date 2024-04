Goldman Sachs haalt ABN en ING van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koopadvies voor ABN AMRO en ING Groep ingetrokken, maar verhoogde wel de koersdoelen voor beide aandelen. Dit bleek vrijdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Goldman Sachs verlaagde het advies voor ABN AMRO en ING van Kopen naar Neutraal. Het koersdoel voor ABN AMRO ging van 17,00 naar 18,50 euro en voor ING van 14,90 naar 16,10 euro. ABN AMRO profiteerde flink van de hogere rentes en deed het beter dan sectorgenoten sinds Goldman het aandeel in september 2022 op de kooplijst plaatste. Dit jaar steeg het aandeel al 18 procent. Maar nu zien de analisten nog maar beperkt opwaarts potentieel. Het aandeel ING heeft het sinds Goldman een koopadvies op het aandeel plakte, veel beter gedaan dan de bredere index, "maar nu zien we nog maar beperkte ruimte om dit door te kunnen zetten", aldus de analisten vrijdag. De taxaties van Goldman voor ING liggen iets onder de analistenconsensus, ondanks lichte opwaartse bijstellingen voor 2025 en daarna. Bron: ABM Financial News

