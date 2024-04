Kepler verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor ING verhoogd van 18,60 naar 20,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van Kepler. ING houdt op 17 juni in Londen een beleggersdag. De analisten van Kepler verwachten dat de bank een doelstelling voor het rendement op het eigen vermogen zal geven van 14,0 procent in 2027. Voor 2026 ligt de consensus op 13,3 procent, aldus Visible Alpha. Dit zou volgens Kepler rechtvaardigen dat het aandeel hoger zou moeten noteren dan de 0,95 keer de verwachte tastbare boekwaarde in 2024. De analisten van Kepler houden rekening met een jaarlijkse winstgroei per aandeel ING van 6 procent tussen 2023 en 2027. En het dividend zal in datzelfde tempo meestijgen. Het aantal uitstaande aandelen ING zal tussen 2023 en 2027 naar verwachting met 28 procent dalen door de aandelen die de bank inkoopt. Kepler schat dat ING voor 13,5 miljard euro eigen aandelen inkoopt. Kepler handhaafde ING op de favorietenlijst. Bron: ABM Financial News

