Tesla Motors Inc. « Terug naar discussie overzicht

quote: tomansky schreef op 23 april 2019 21:18:

Hier een filmpje van Full self driving Tesla.

www.youtube.com/watch?v=tlThdr3O5Qo



Hier een filmpje van Full self driving Tesla.

Totaal verlaten wereld op de binnenwegen. Op de snelweg doet geen auto's iets raars.Hoe vaak zouden ze die route nu kunnen doen op een dag zonder ingrijpen?Als je denkt dat het nu slecht is met mensen die Tesla's bekrassen en schoppen zonder te weten dat ze vol zitten met camera's (waarschijnlijk hebben ze ooit de bestuurder van zo'n ding ontmoet), stel je voor wat een lol mensen gaan hebben met zelfrijdende auto's trollen. Ga ervoor staan en ze stoppen. Plaats pilon. Loop eromheen, plaats andere pilon. Of gewoon straattegel rechtop. Kraaienpoten. Etc, etc. Taxichauffeurs hebben zich voor mindere concurrentie al eens misdragen.De meeste taxiritten zijn nodig in binnensteden en dat kan AI voorlopig nog niet.En de manier waarop Tesla omsprong met ongevallen ontstaan tijdens Autopilot weten we ook nog niet dat ze adequaat beleid gaan hebben voor omgang met issues in zelfrijden.Die zelfrijdende wagens zijn ook zo van de weg te halen. Aanhouden, doekje erover en optakelen. Er komt er vanzelf eentje langs. Mooier nog, als ze leren om te gaan met verkeersbrigadiers, leid je er zo eentje een bosweg of parkeerplaats op zodat je rustig je werk kunt doen. Oh, als ik een evil overlord was ging is daar zo gruwelijk veel lol mee hebben...Voor in er over nadacht bedacht ik me dat een zelfrijdende auto ideaal is om de kinderen naar/van school te transporteren. Kunnen papa en mama hun eigen plan trekken. Oh, maar als je een wagen kunt stoppen door ervoor te gaan staan wordt kindergijzeling wel heel erg makkelijk... En de ouders zijn ongetwijfeld rijk of entitled.Het enige verdienmodel van zelfrijdende auto's is chauffeurs de markt uit prijzen. Echte voordelen zijn er niet. Nou ja, 1 passagier meer per voertuig.En als het echt goedkoop kan en wordt, ga je 10 mensen in de zelfrijdende taxi zien ipv samen op dezelfde bus of trein. Gelukkig ruimte zat op de wegen waar Tesla zichzelf kan rijden, zoals we zagen, en geen bus een beeld.Hoe groot is de markt van professionele chauffeurs precies? En willen we al die jobs wel vervangen hebben door een auto op de weg?