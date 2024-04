Winst en omzet Tesla lager dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het eerste kwartaal van 2024 een sterker dan verwachte daling van de omzet en winst geboekt. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's.

De winst per aandeel bedroeg 0,34 dollar, minder dan de helft van de 0,85 dollar een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 0,49 dollar.

De omzet bedroeg 21,3 miljard dollar: 1 miljard dollar lager dan de analistenverwachting van 22,3 miljard dollar en 2 miljard dollar lager dan de omzet een jaar eerder.

Toch reageerden beleggers positief. Het aandeel Tesla stond 7 procent hoger in de handel nabeurs.

Tesla werd in het eerste kwartaal met verschillende uitdagingen geconfronteerd, zoals de aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee. Deze verstoorden de aanvoer van onderdelen. De fabrikant schortte in januari tijdelijk de productie in de Duitse fabriek buiten Berlijn op als gevolg van een tekort aan onderdelen. In maart staken milieuactivisten de infrastructuur in de buurt van diezelfde fabriek in brand, waardoor er opnieuw een productieverstoring ontstond.

Begin april werd al bekend dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen afgelopen kwartaal minder auto's heeft afgeleverd. Dat waren er in het eerste kwartaal 386.810, ruim minder dan de 423.000 die analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten. Er werden 433.371 exemplaren geproduceerd. Hier rekenden analisten op 457.000 stuks.

Het verschil tussen leveringen en productie "bevestigt dat er naast het bekende knelpunt in de productie ook een serieus vraagprobleem kan zijn", zeiden analisten van Deutsche Bank destijds in een reactie op de productiecijfers.

In het vierde kwartaal van 2023 behaalde Tesla nog een aangepaste winst per aandeel van 0,71 dollar en een omzet van bijna 25,2 miljard dollar. Verder werden er 494.989 voertuigen geproduceerd en 484.507 exemplaren afgeleverd in de laatste drie maanden van 2023.

Telsa heeft al een personeelsreductie van 10 procent aangekondigd. Persbureau Reuters en andere media meldden afgelopen zaterdag dat Tesla de prijzen van zijn Model Y, Model X en Model S voertuigen met 2.000 dollar heeft verlaagd in de VS.