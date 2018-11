TomTom « Terug naar discussie overzicht

"Bingo", kent u die uitdrukking?



Een zeer gewaardeerd forumlid heeft meer dan eens te kennen gegeven vanwege de onderwaardering van de assets van TT long in het aandeel te zitten, niet vanwege de winst. Bovenstaande "uitdrukking" is van hem afkomstig en duidt op: kapitaliseren.



Ook ik schreef 21 september jl. na de google deal van RNM: Concluderend is thans een exit meer dan ooit voor de hand liggend te noemen. Het meest gunstige scenario voor aandeelhouders is imho de verkoop van Telematics tegen een mooie prijs, maar helaas heb ik niet de indruk dat het management hier (aandeelhouderswaarde creeeren) veel aan gelegen ligt. - zonder te bevroeden dat nog geen week later TT met het persbericht over Telematics zou komen. Na interesse van meerdere partijen onderzoekt men de strategische alternatieven, "which may result in a sale of the division." KAPITALISEREN dus.



Eindelijk een te prijzen aktie van de wereldkampioenen kapitaalvernietiging, al was de timing van het onvolprezen management dan weer wel dramatisch: veel te laat.



Velen hadden gehoopt op kapitalisatie - deels of geheel - en zien zich dat thans voltrekken en de dirty exit hallucinaties kunnen de prullenbak in. Prachtig allemaal, maar wie had ooit gedacht dat we met deze werkelijkheid tegen koersen van 6,xx en 7,xx aan zouden kijken??



De bekendmaking van het feit dat de verkoop van TTT in kannen en kruiken is, zal naar mijn verwachting de koers een boost geven. Helemaal als de prijs boven verwachting is (ramsj prijs is uitgesloten: in dat geval zal TT niet tot verkoop overgaan).



Daar is het wachten op. Aangezien TT zelf een persbericht heeft doen uitgaan dat Telematics een veilingproces ingaat (1) en heeft aangegeven dat er interesse is van meerdere partijen (2) en de markt voor wagenparkbeheer er rooskleurig bijligt (3) acht ik de kans dat Telematics daadwerkelijk van de hand wordt gedaan veel groter is dan dat uiteindelijk de keutel wordt ingetrokken. Daarom vind ik het aandeel koopwaardig (BUY) temeer daar de uitkomst van dit proces niet lang op zich zal laten wachten.



Mocht bovengenoemde verkoop afgerond zijn, dan zal de discussie losbarsten wat er met de opbrengst zal gaan gebeuren. Daarover zal met aandeelhouders het gesprek worden aangegaan, aldus HG. Dank je de koekoek, met wie anders? Naar mijn inschatting zal de afronding van de verkoop an sich al een boost voor het aandeel geven. En de uitkomst van de discussie hoe deze gelden te besteden zal bepalen in hoeverre de koers zich zal ontwikkelen: een tweede boost indien ook maps geveild gaan worden, of stabilisatie indien verder wordt gegaan met maps ("doormodderen"). Ik ben geen voorstander van het aanmodder-scenario, zeker niet onder de leiding van het huidige inspiratieloze prutsmanagement. Weliswaar heeft HG laten doorschemeren zich verder te willen richten op maps, maar dat valt nog te bezien, immers hij kon moeilijk stellen dat na de verkoop van Telematica hij zich niet gaat richten op maps.



TT blijft een high risk aandeel. Normaliter staat daar een navenant rendement tegenover. Helaas is dat thans volstrekt niet het geval. Integendeel. Vervelend voor aandeelhouders die er al langer inzitten. Prettig voor nieuwe aandeelhouders die kansen zien. Ik zie vooral veel opwaarts potentieel thans, een ontknoping betreffende Telematics is hoe dan ook aanstaande. Maar gratis geld bestaat niet.