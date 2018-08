Tesla Motors Inc. « Terug naar discussie overzicht

Elon Musk heeft geduld: eerste winst Tesla pas in 2020

14 jan 2015 - 08:59



Oprichter Elon Musk heeft een nieuwe manier gevonden om hijgerige beleggers van het lijf te houden: de ondernemer voorspelt dat Tesla pas in 2020 zijn eerste winst zal maken.



Tesla gooide tot nu toe hoge ogen met de Model S. Van die prijzige sedan werden er vorig jaar 33.000 verkocht, maar dat is nog lang niet genoeg om alle investeringen in bijvoorbeeld een batterijfabrieken terug te verdienen.



Tijdens een bezoek aan de jaarlijkse autoshow in Detroit zei Musk dinsdag dat de meer betaalbare Model 3 eerst volledig in productie moet zijn om rond 2020 de eerste winst te kunnen maken. Dat model wordt in 2017 gelanceerd en gaat in VS 30.000 tot 40.000 dollar kosten, ongeveer de helft van een Model S. Rond 2020 wil Musk een een verkoopaantal van 500.000 auto’s per jaar behalen.

Veranderen



De aandelenkoers van Tesla daalde dinsdag 7 procent na de uitlatingen van Musk, die zich onlangs al eens liet ontvallen dat de koers van zijn bedrijf overgewaardeerd was. De geboren Zuid-Afrikaan gaat voor de lange termijn en wil intussen de hele auto-industrie veranderen, benadrukte hij dinsdag weer.



‘De behoefte aan duurzaam transport is ongelofelijk groot’, tekent de Wall Street Journal op. Ook in een periode van dalende olieprijzen is het volgens hem ‘urgent’ dat automakers hun voertuigen elektrisch maken. De vraag is ’slechts’ wanneer dat gebeurt, ‘en als dat sneller gaat dan is dat goed voor de wereld’.



Wat Musk betreft blijft hij de rest van zijn leven bij Tesla. 'Misschien niet als ceo, maar ik zal altijd bij het bedrijf blijven. Ik heb toegezegd ceo te blijven tot en met de massaproductie van de Model 3, daarna zal ik gaan herevalueren.’