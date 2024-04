Tesla kondigt grote reorganisatie aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft dinsdag een grote reorganisatie aangekondigd, nadat de afgelopen dagen in de media al berichten verschenen dat een grote herstructurering op til was. Tesla gaat het personeelsbestand met meer dan 10 procent verkleinen, zo meldde de fabrikant dinsdag in een document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens eigen zeggen is Tesla snel gegroeid door het opschalen van meerdere fabrieken over de hele wereld. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van rollen en functies op bepaalde vlakken. De reorganisatie moet Tesla efficiënter maken en klaar voor de volgende groeifase, aldus het document. Bron: ABM Financial News

