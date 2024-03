Aandeel Tesla in de lift door proef met zelfrijdende functie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tesla steeg dinsdag ruim 5 procent, nadat CEO Elon Musk aankondigde de zogeheten 'Full Self-Driving' functie een maand lang gratis aan te bieden aan Tesla-rijders als proef. Beleggers reageren positief, nadat Tesla de afgelopen tijd regelmatig de prijs voor zijn auto's verlaagde, wat de koers van het aandeel geen goed deed. Bron: ABM Financial News

