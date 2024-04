Taiwan beeft, maar AEX opent naar verwachting vlak, focus op inflatie en inkoopdata

De AEX gaat een vlakke tot iets lagere opening tegemoet nadat de beurzen op Wall Street en in Azië rood kleurden en Taiwan werd opgeschrikt door een aardbeving.

Taiwan is vannacht getroffen door de zwaarste aardbeving in 25 jaar. De beving vond plaats vlak voor de kust en had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Chipreus TSMC moest de productie in enkele fabrieken stilleggen. Een tsunamiwaarschuwing is gelukkig ingetrokken. Verder is er niet veel nieuws. Het wachten is op voorlopige inflatiecijfers uit de eurozone en inkoopmanagersindexen voor de diensten uit Europa en de VS.

Azië kleurt rood, aardbeving in Taiwan

In Azië kleurden de koersenborden vannacht rood. Deels was het een reactie op Wall Street dat door renteangst was bevangen. Deels zal de schrik er goed in na de aardbeving in Taiwan. Ook verwerkten beleggers de inkoopmanagersindexen voor de diensten van Japan en China. In China duidden die op een groeiversnelling, nadat eerder ook de inkoopmanagersindex voor de industrie er sterk bij lag. In Japan is het een tandje minder: er is nog wel groei, maar minder sterk dan gedacht. En in de industrie is sprake van krimp.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: -0,7%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%

Hang Seng (Hongkong): -1,1%

Kospi (Zuid-Korea): -1,4%

Techaandelen hadden ook een off-day. Dit geldt vooral voor TSMC, dat als gevolg van de aardbeving de productie in enkele fabrieken heeft opgeschort.

Samsung -0,7%

Alibaba: -0,6%

Baidu: -0,5%

Prosus-deelneming Tencent: -0,3%

TSMC: -1,3%

Wall Street verliest tweede dag op rij

Wall Street is ook de tweede dag van april in het rood geëindigd. De S&P 500 daalde met 0,7% tot 5.205,81 punten. De Dow Jones-index en de Nasdaq verloren ieder 1%. Beleggers leken bevangen door de angst dat een renteverlaging misschien nóg langer op zich kan laten wachten dan eerder door de markt was voorzien.

Fed-voorzitter Jerome Powell had afgelopen weekend laten doorschemeren dat hij geen haast heeft met de eerste rentestap. Gisteren lieten Fed-bestuurders Loretta Mester en Mary Daly zich uit in vergelijkbare bewoordingen. Daar kwamen nog beter dan verwachte inkoopmanagersindexen voor de industrie bij, die beiden duidden op groei: een teken dat de Amerikaanse economie nog zeker niet aan het afkoelen is. Ook de PCE-inflatie blijkt nog altijd te hoog: 2,8% in februari, terwijl de Fed streeft naar 2%.

Vlak na het rentebesluit van 20 maart ging de markt er nog van uit dat de Fed op 12 juni zou besluiten om de rente eindelijk te verlagen: die kans werd volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group toen ingeschat op 74,3%. Inmiddels is die kans geslonken naar 58,7%. Juni is dus nog wel het meest waarschijnlijke scenario, maar de twijfel slaat duidelijk toe.

Dit alles zette de beurskoersen afgelopen twee dagen de onder druk, terwijl de rente op tienjaarsleningen opliep naar het hoogste niveau dit jaar: 4,368%:

Tesla maakt een duikeling, terwijl Cathie Wood aan het shoppen slaat

Een opvallende daler was Tesla, dat werd afgestraft met een koersdaling van 4,9% vanwege tegenvallende autoverkopen. In het eerste kwartaal leverde het concern 368.810 auto's af: 8,5% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2023 en 20% lager dan in Q4. Analisten die door Bloomberg waren gepolst rekenden op 449.080 verkochte EV's. Ook de productie viel tegen: 433.371, terwijl op 452.976 was gerekend.

Eén schrale troost: Tesla heeft wel weer de grote Chinese concurrent BYD ingehaald als grootste verkoper van elektrische auto's. BYD verkocht afgelopen kwartaal 300.114 EV's: 13,4% meer dan een jaar eerder, maar liefst 43% minder dan in het voorgaande recordkwartaal.

Lef kan Cathie Wood, CEO van Ark Invest in ieder geval niet worden ontzegd. Terwijl het aandeel Tesla zuidwaarts toog, sloeg zij 62.000 aandelen in voor vlaggenschip Ark Innovation Fund. Blijkbaar is zij van mening dat het dieptepunt wel zo'n beetje is bereikt: sinds de top van juli 2023 is de koers met 44% gekelderd. Haar mening wordt niet door iedereen gedeeld. Het aandeel krijgt inmiddels elf sell-adviezen van analisten, zo blijkt uit een inventarisatie van Reuters. Dat waren er een jaar geleden nog vier. 16 analisten hebben het aandeel nog op de kooplijst staan, tegen 22 vorig jaar. 22 beursvorsers hanteren een hold-advies (tegen 16 vorig jaar).

Beurslieveling Nvidia gaf 1% prijs, ondanks een herhaling van het koopadvies door Oppenheimer. Meta Platforms werd getrakteerd op een koersdoelverhoging van Bank of America (naar $550 van $510) en herhaling van de koopaanbeveling. Dit aandeel hield wél droge voeten: +1,2% stond er op de borden.

Gisteren werd ook de opsplitsing van General Electric, een industrieel icoon, ooit opgericht door Thomas Edison in 1892, in drie bedrijven voltooide. De energietak (GE Healthcare) was al afgesplitst. En nu hebben ook de lucht- en ruimtevaartpoot (GE Aerospace) en de energietak Vernova een eigen notering.

Oprichters mediabedrijf Trump vechtend over straat

De koers van Trump Media & Technology Group van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump spoot met 6% omhoog. Het aandeel zit al in een wilde achtbaanrit sinds de reverse listing aan de Nasdaq, vorige week. Op de eerste beursdag steeg de koers met 16%, maar maandag en dinsdag brokkelde er 26% af.

Wat ongetwijfeld niet mee helpt is dat Trump en de mede-oprichters (voormalige deelnemers aan TV-programma The Apprentice) vechtend over straat rollen. De oprichters kunnen fluiten naar het beloofde belang van 8,6%, terwijl Trump hen voor de rechter sleept omdat ze 'op spectaculaire wijze' zouden hebben gefaald om het bedrijf van de grond te krijgen.

Goudprijs niet te stuiten

Spectaculaire koersbewegingen zien we ook bij sommige commodities. Neem de goudprijs, die momenteel het ene record aan het andere record breekt. Als we technisch analist Royce Tostrams mogen geloven zit er nog meer in het vat. Ook fundamenteel analist Martin Crum ziet voldoende factoren die een verdere stijging van de goudprijs rechtvaardigen, zo valt te lezen in deze analyse. Je zou verwachten dat beleggers dan in de rij staan om goud te kopen. Toch is de interesse in het Westen vrij mager.

En wat zowel Crum als grondstoffenanalist Koen Lauwers opvalt: de koersen van goudproducenten, zoals Barrick Gold, blijven achter. Dat roept wel de vraag op of het interessant is om zo'n aandeel te kopen. Het advies van de IEX Beleggersdesk leest u hier.

... en dat geldt ook voor de olieprijs

De olieprijs zit ook al een tijdje in de lift. De prijs van WTI is dit jaar al met 18% opgelopen en Brent met 15%. De stijgingen worden toegeschreven aan de oplopende spanningen in het Midden Oosten. De recente aanval van Israël op de Iraanse ambassade in Damascus (Syrië) is letterlijk olie op het vuur.

Ook de sterke inkoopmanagersindices voor de industrie in de VS en China heeft een prijsopdrijvend effect: meer bedrijvigheid in fabrieken kan de vraag naar olie een impuls geven. Aan de aanbodzijde zorgen de voortgezette productiebeperkingen van de OPEC+ landen voor een bodem in de olieprijs. De OPEC komt vandaag weer bij elkaar. Mogelijk geeft dat meer inzicht in de visie op de oliemarkt en de productiedoelen. Verder wordt met een schuin oog gekeken naar Mexico, waar het staatsoliebedrijf heeft aanggegeven midner olie te willen exporteren.

De indicatoren:

De Europese beurzen openen naar verwachting lager.

De beurzen in Azië stonden vannacht onder druk.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,61, maar dat is nog geen niveau waarop u zich zorgen hoeft te maken.

De euro staat ietsje lager en noteert 1,0831 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat 1 basispuntje lager op 2,66%. De Amerikaanse staat op 4,36% en dat is 13 basispunten hoger dan vorige week.

De goudprijs klimt verder op naar $2.285 per troy ounce.

De olieprijzen lopen iets op. Voor een vat WTI wordt nu $85,14 betaald en een vat Brent kunt u in uw garage zetten voor $88,94.

Bitcoin krabbelt iets op na het bloedbad van gisteren: 1% erbij op $66,298.

De AEX opent naar verwachting vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Adyen is door Evercore op de kooplijst gezet:

Adyen: naar €1.850 van €1.109 en houdadvies verruild voor koopaanbeveling - Evercore Partners

InPost: naar €17,50 van €16 en kopen - Jefferies

Agenda: Europese inflatie en inkoopdata

Vandaag wordt uitgekeken naar de inflatie in de eurozone in maart. Hoewel het slechts om een voorlopige inschatting gaat, zal het cijfer wel veel aandacht trekken, zeker omdat de financiële markten met smart zitten te wachten op een eerste renteverlaging door de ECB.

De cijfers van Nederland en Duitsland zijn al binnen, en die wijzen in verschillende richtingen. Terwijl de Nederlandse inflatie in maart is opgelopen naar 3,1% (tegen 2,8% in februari), daalde die bij onze oosterburen naar 2,2% (tegen 2,5% in februari en 2,9% in januari).

De inflatie in de hele eurozone kwam in februari uit op 2,6% op jaarbasis: ietsje lager dan in januari (toen 2,8% werd gemeten), maar nog steeds boven de doelstelling van de ECB van 2%. Economen verwachten dat de inflatie in maart op hetzelfde niveau is uitgekomen.

De kerninflatie, waar volatiele items als voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing zijn gelaten, was in februari voor de zevende maand op rij gedaald, naar 3,1% (tegen 3,3% in januari). In maart zal dit cijfer naar verwachting nog iets verder zijn gezakt naar 3,0% op jaarbasis. Als de inflatie meevalt, brengt dat een renteverlaging iets dichterbij en dat kan leiden tot opluchting op de beurzen.

Verder verschijnen er opnieuw inkoopmanagersindexen, ditmaal voor de diensten. China en Japan zijn al doorgekomen. In China gaat het crescendo. In Japan is nog wel groei, maar minder sterk dan gedacht.

De inkoopdata voor de industrie lieten een verdeeld beeld zien: krimp in Europa en Japan, groei in China en de VS.

Eurozone: daling van 46,6 naar 46,1 (dus krimp)

Nederland: stijging van 49,3 naar 49,7 (kleinste krimp in 17 maanden)

Japan: stijging van 47,2 naar 48,2 (nog wel krimp)

China (S&P): stijging van 50,9 naar 51,1 (groei en hoogste stand in 13 maanden)

China (overheid): stijging van 49,1 naar 50,8 (van krimp naar groei)

VS (S&P): daling van 52,2 naar 51,9 (derde maand van groei op rij, maar wel groeivertraging)

VS (ISM): stijging van 47,8 naar 50,3 (hardere groei dan verwacht).

Hierbij de volledige agenda van de rest van de dag:

09:00 Bijeenkomst OPEC+

09:00 Heijmans jaarvergadering

11:00 Eurozone inflatie maart (voorlopig, consensus 2,6%)

11:00 Eurozone werkloosheid februari

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

15:45 VS Inkoopmanagersindex industrie S&P maart (def)

16:00 VS inkoopmanagersindex diensten ISM maart (consensus 52,6)

16:30 VS olievoorraden - wekelijks

18:10 VS toespraak Jerome Powell

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!