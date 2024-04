AEX opent hoger, wachten op VS inflatie en concurrenten staan op tegen Nvidia

De AEX-index lijkt ook deze ochtend niet vooruit te branden. Het wachten is op hét macrocijfer van deze week: de Amerikaanse inflatie. Het ziet ernaar uit dat beleggers de kat uit de boom kijken tot het zover is.

Toch is er tot 14.30 uur, als het cijfer binnen rolt, nog genoeg om u mee te vermaken. Zo heeft China een downgrade van Fitch te pakken en voelt het nu nog zo oppermachtige Nvidia de hete adem in de nek van twee concurrenten.

Verdeeldheid in Azie en China incasseert downgrade Fitch

Richting was ver te zoeken in Azië vannacht. China toonde twee gezichten. De index van Shanghai stond in de min, maar de techzware Hang Seng in Hongkong liep wel op.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft de outlook voor China verlaagd van 'stabiel' naar 'negatief'. De rating A+ bleef onveranderd, maar het is dus niet zeker of dat in de toekomst ook zo blijft.

Beijing zal de economische groei willen stimuleren met fiscale maatregelen, waardoor Fitch vreest dat de schulden nog verder zullen oplopen. Het overheidstekort zal volgens de kredietbeoordelaar dit jaar oplopen naar 7,1% van het BBP, tegen 5,8% in 2023.

Fitch verwacht dat de economische groei afzwakt van 5,2% in 2023 naar 4,5% dit jaar. De Amerikaanse bank Citi en het IMF hebben juist hun prognoses voor de economische groei van China verhoogd, dus het beeld is niet eenduidig.



Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: -0,3%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -1,2%

Hang Seng (Hongkong): +1,4%

Kospi (Zuid-Korea): -0,5%

Koers Alibaba vliegt

Chinese tech was juist in trek. Vooral aandelen Alibaba gingen als warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank. Oprichter Jack Ma gaf steun aan de hervormingen van CEO Eddie Wu en het concern kondigde een nieuwe ronde prijsverlagingen in de cloudtak aan.

Blizzard Entertainment (onderdeel van Microsoft) kondigde een verdere samenwerking aan met het Chinese videogamebedrijf NetEase. Ze gaan populaire spellen als World of Warcraft opnieuw op de Chinese markt brengen. Ook dit gaf Chinese techaandelen vleugels. Dit deden de koersen van de belangrijkste techaandelen in Azië:

Samsung -1,1%

Alibaba: +4,6%

Baidu: +1,9%

Prosus-deelneming Tencent: +2,4%

TSMC: -0,5%

Wall Street herrijst uit de as

Terwijl de AEX-index dinsdagavond na een lichte winst plotseling de afslag naar beneden nam, was op Wall Street een omgekeerde beweging te zien. Een groot deel van de dag stonden de indexen in de min, maar richting het slot draaiden ze de andere kant op. Uiteindelijk sloten ze hoger, al was de winst beperkt:

S&P 500: +0,1%

Nasdaq: +0,3%

Dow Jones-index: vrijwel vlak

Een opvallende stijger was Tesla (+2,2%). CEO Elon Musk kondigde op zijn eigen X-account aan dat het concern op 8 augustus zijn robotaxi zal presenteren. En dat deed hij in de hem kenmerkende stijl: in 5 woorden. Het was blijkbaar genoeg om het aandeel omhoog te krijgen.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Concurrentie voor Nvidia

Wie AI zegt, zegt Nvidia. Het concern heeft een marktaandeel van naar schatting 80% in de AI-chipmarkt. Maar aan die dominantie zou weleens een eind kunnen komen. Concurrenten zitten natuurlijk niet stil. Gisteren stonden er twee op, en dat zijn niet de minste.

Intel onthulde een eigen AI-chip, de Gaudi 3. En Google (onderdeel van Alphabet) gaat zelf de Axion-chip ontwikkelen, die de big data-analyse zou moeten ondersteunen. Het bedrijf hoopt zo minder afhankelijk te worden van Nvidia en kosten te besparen. Analisten beschouwen dit als directe concurrentie voor Nvidia, maar volgens Amin Vahdat, vice-president van Google, maken ze slechts 'de taart groter'.

Daar leken beleggers anders over te denken: de koers van Nvidia daalde met 2%. Alphabet won 1,2% en Intel schreef 0,9% koerswinst bij.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een iets hogere opening tegemoet.

De meeste beurzen in Azië stonden vannacht onder druk, behalve die van Hongkong.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 14,98.

De euro staat ietsje lager en noteert 1,0852 ten opzichte van de dollar.

Rust aan het rentefront, maar daar zou het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag zomaar verandering in kunnen brengen. De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,62% en dat is 4 basispunten lager dan een week geleden. De Amerikaanse staat op 4,367 en dat is ongeveer evenveel als vorige week.

De goudprijs loopt nog iets (+0,2%) verder op. Voor een troy ounce moet u $2.357 neertellen.

De olieprijzen lopen ietsje op. Voor een vat WTI wordt nu $85,31.

Zo rustig zien we het zelden bij de bitcoin: 0,05% hoger op $69.200.

De AEX opent naar verwachting 0,2% hoger.

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Een toename van shortposities in Alfen nadat het bedrijf had aangegeven niet in zee te willen met de beoogde nieuwe CFO.

Adviezen

De analisten van grote banken liggen nog op één oor. Geen koersdoel- of advieswijzigingen voor Nederlandse aandelen. Wel voor Tesla, dat een koersdoelverlaging (van $165 naar $160) van UBS om de oren krijgt, bij handhaving van het houdadvies.

Agenda: inflatie VS en Fed-notulen

De kans is groot dat beleggers een afwachtende houding zullen aannemen tot in de middag de Amerikaanse inflatie bekend wordt gemaakt. Hoewel dit niet het belangrijkste cijfer is waarop de Federal Reserve haar monetaire beleid baseert (dat is de PCE-inflatie), zullen Jerome Powell en zijn collega's er wel met belangstelling naar kijken.

De inflatie is al een heel stuk gedaald sinds de piek van 9% in juni 2022, maar de laatste loodjes wegen zwaar. De algehele verwachting is dat de inflatie in maart weer iets verder is gedaald, maar zoals u kunt zien aan de onderstaande prognose van economen, blijft de inflatie waarschijnlijk 'sticky':

inflatie: 3,4% op jaarbasis (tegen 3,2% in februari)

inflatie: 0,3% op maandbasis (tegen 0,4% in februari)

kerninflatie: 3,7% op jaarbasis (tegen 3,8% in februari)

kerninflatie: 0,3% op maandbasis (tegen 0,4% in februari)

's Avonds publiceert de Fed de notulen van de laatste rentevergadering, toen de Federal Reserve opnieuw besloot niet aan de rente te sleutelen. Beleggers zullen op zoek gaan naar hints naar een eerste renteverlaging. Het vooruitzicht van drie renteverlagingen dit jaar lijkt steeds minder realistisch, nu de inflatie slechts tergend langzaam zuidwaarts trekt. Twee renteverlagingen is nu de consensus, hoewel ook steeds meer geluiden klinken dat we 2024 in dat opzicht kunnen afschrijven.

De kans dat de Fed het federal funds rate (belangrijkste rentetarief) op 1 mei gaat verlagen lijkt verkeken. De kans dat het op 12 juni gebeurt is ingeprijsd op 54%:

Verder beleggen Ahold Delhaize en BAM de jaarvergadering en opent Delta Airlines als een van de eerste Amerikaanse bedrijven de boeken over het eerste kwartaal.

Vrijdag is de officieuze aftrap van het cijferseizoen in de VS, als grote Amerikaanse banken en vermogensbeheerders met hun resultaten naar buiten treden. In Nederland komt ASML over een week als eerste blue chip met kwartaalcijfers.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 uur Ahold Delhaize, jaarvergadering

09:00 uur BAM, jaarvergadering

13:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

13:00 uur Delta Air Lines, cijfers eerste kwartaal

14:30 uur VS, inflatie maart

16:00 uur VS, groothandelsvoorraden februari

16:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks

20:00 uur VS, Federal Reserve - notulen

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!