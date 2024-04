Autoverkopen Tesla vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tesla daalde dinsdag kort na opening met ruim 6 procent, nadat bleek dat de maker van elektrische auto's minder heeft geproduceerd en afgeleverd dan analisten hadden verwacht. Dit bleek uit cijfers die de fabrikant publiceerde. Het bedrijf van CEO Elon Musk leverde in het eerste kwartaal 386.810 auto's af. Er werden 433.371 exemplaren geproduceerd. Volgens FactSet verwachtten analisten ongeveer 457.000 afleveringen. In dezelfde periode vorig jaar rapporteerde de fabrikant van elektrische auto's 422.875 afleveringen en lag de productie op 440.808 voertuigen. In het vierde kwartaal van 2023 rapporteerde Tesla 484.507 leveringen en een productie van 494.989 voertuigen. Tesla werd in het eerste kwartaal met verschillende uitdagingen geconfronteerd, zoals de aanvallen van Houthi-milities in de Rode Zee. Deze verstoorden de toelevering van onderdelen van Tesla. De fabrikant schortte in januari tijdelijk de productie in de Duitse fabriek buiten Berlijn op als gevolg van een tekort aan onderdelen. In maart staken milieuactivisten de infrastructuur in de buurt van diezelfde fabriek in brand, waardoor er opnieuw een productieverstoring ontstond. In China kreeg Tesla te maken met hevige concurrentie van binnenlandse EV-fabrikanten, waaronder BYD, en nieuwkomers zoals Xiaomi. Ook schroefde Tesla de Chinese productie terug. Bron: ABM Financial News

