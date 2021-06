Belgische beurs stoot het hoofd

Leuk column. Belgie. Wordt heel vaak links gelegd. Maar ze bestaan wel. En hebben net als de rest een mooie uptrend lijn. En drie fondsen behandeld. Top!



Zelf houd ik de Ukkie yield in de gaten. Ze gaan en staan richting hun downtrend te breken. En dat kan vandaag, maar ook morgen gebeuren. Ze staan op de 0.78 en ik heb de downtrend vandaag gezet op 0.795 en morgen op 0.79. Daarna komen dus de twee bekende getallen, de 0.84 en de 0.85 en daarna de rode lijn. De rode lijn daalt heel minimaal, maar dat helpt de aanval op hogere ukkie yields.



Ik zie dat Nasdaq future als een trein gaan en de Europese futures doen vandaag mee! Dat werd tijd! Mogelijk gaan de financials vandaag herstellen. Wat liggen ze zwak. Waaronder ook KBC, maar anderen zijn de Amerikaanse banken Wells Fargo en Bank of America en in Europa de bekenden zijn Santander en Deutsche Bank. Hogere yields betekent hogere financials, maar die relatie lijkt niet geheel meer op te gaan. Ukkie yield en Duitse yield liggen niet ver van hun toppen vandaan.



Gooi de beurzen open. O. Ze zijn al open. Alles groen, behalve 2 fondsen. Delisten deze fondsen. Negatief nieuws moet meteen afgetikt worden. Adyen. Ze blijven pogen om de weerstanden te breken. Maar ze moeten hoger. ASML gisteren zakten ze nog aardig weg richting slot. Vandaag liggen ze weer in het midden van de weerstand en steun. Afwachten op definitieve doorbraak. Unilever. En weer terug boven de 50. Dat is nodig! Vasthouden, anders start de correctie. Philips. Eindelijk dat herstel. Ze liggen wel erg zwak en interessant voor een paar dagen. Maar waar kunnen ze heen? In eerste instantie 1 a 1.5 euro hoger dan staan ze op de downtrend en kan de downtrend verder doorzetten. Te link voor mij. DSM gaat goed. Een pluim. Akzo. Zet door, maar moet een DSM sprong maken. Opes. Vier rode fondsen nu. U ziet het, die twee rode appels hadden al delisted moeten worden. En ja hoor AEbommetjes. Gaan ze voor de beren markt? Nog een paar centen lager. Vijf om precies te zin. Ik zet de beren markt onder de 3.44. Al met al een bekende opening. Groen. Maar Europa doet de laatste tijd aan wegzakkertjes. Leuk beginnen en steeds minder leuk eindigen. Wordt het een replay van de afgelopen drie dagen? Of gaan ze die ontwikkeling vandaag stoppen? We gaan het zien. Nasdaq 100 future heeft weer wat punten verspeeld. De Nasdaq fondsen, de grote fondsen liggen hoog op de grafieken. Gisteren weinig gebeurd, behalve Tesla die goed doorschoot. Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia ze liggen hoog op de grafiek. Rode koersen zijn daar niet gewenst, omdat ze dan de correctie kunnen gaan starten. Moet het wel rode koersen zijn in de trend van minimaal een kwart procent en het liefst een halve procent. Rennen Stieren. Rennen.