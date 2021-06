Slotcall: Vreemde bewegingen op de beurs

De AEX (-2,1%) ging vanaf het middaguur ineens hard omlaag. De boosdoener is Fed-bestuurder James Bullard van de St. Louis Fed die zei dat hij rekent op een renteverhoging in 2022.

Dat terwijl Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen woensdag nog hintte op een renteverhoging in 2023. Het is niet meer dan logisch dat de aandelenkoersen hierop zakken en de dollar aantrekt. Het bijzondere is echter dat de tienjaarsrentes juist omlaag gaan.

Enerzijds zijn aandelenbeleggers dus nerveus voor een renteverhoging, maar anderzijds trekken obligatiebeleggers zich er niets van aan. Het is mij een volkomen raadsel waarom de Amerikaanse rente niet omhoog gaat. Het gevolg is dat Aegon (-5,4%) vandaag de grootste daler is.

Normaal gesproken een aandeel dat profiteert van een Havikse fed. De AEX presteert vandaag nog een tikje slechter dan de overige Europese indices. Dit komt doordat de zwaargewichten ASML (-4,4%) en Royal Dutch Shell (-3,2%) een pak rammel krijgen. Groot nieuws over deze twee bedrijvens is er overigens niet.

Sonnenberg vangt bot

Het is goed zoeken, maar toch is er een aandeel te vinden die er vandaag zin in heeft. Hunter Douglas (+6,2%) profiteert van het bericht dat grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg onvoldoende aandelen in handen heeft om een uitrookprocedure te starten.

Momenteel heeft hij 93,6% van het bedrijf in handen en daarmee haalt hij de eis van 95% net niet. Een grote overwinning voor het Add Value Fund. De fondsbeheerders Willem Burgers en Hilco Wiersma gaan niet akkoord met het bod van €82 en vinden dat het aandeel tenminste €175 euro waard is.

De huidige koers van €88,90 ligt 8% boven het bod van Sonnenberg, wat betekent dat de markt uitgaat van een hoger bod. Het lijkt aantrekkelijk om te gokken op een hoger bod, maar op het moment dat Sonnenberg zijn voorstel intrekt, is er een reële kans dat het aandeel in een vrije val beland.

Begin december, vlak voordat Sonnenberg zijn eerste bod bekend maakte, koerste Hunter Douglas bijvoorbeeld op slechts €52. De huidige aandelenkoers ligt hier ruim 71% boven. De beurs is sindsdien weliswaar stevig opgelopen, maar lang niet zo hard als de koers van Hunter Douglas. Kortom, de risico's van dit aandeel zijn hoog.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt twee basispunten tot -0,09%.

Nederland: -2 basispunten (-0,09%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,21%)

Italië: +5 basispunten (+0,87%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (+0,77%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,49%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,4%

AEX deze maand: +1,3%

AEX dit jaar: +15,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +16,3%

Goud onderuit

Een havikse Fed betekent altijd slecht nieuws voor goud (-5,4%). Over een belegging in een edelmetaal krijgt u immers geen rente. Verder valt mij de daling van de bitcoin (-1,4%) nog wel mee. De euro verliest ruim 2% ten opzichte van de dollar.

Mocht u veel Amerikaanse bedrijven in portefeuille hebben, dan heeft u waarschijnlijk een outperformance behaald. Helemaal als het gaat om technologiebedrijven. De Nasdaq100 wint zelfs 0,4%.

AEX

Defensieve havens komen deze week bovendrijven. Saaie aandelen zoals Wolters Kluwer (+2,6%) en Relx (+0,8%) doen het goed. Philips (-7,0%) nam een extra voorziening van €250 miljoen voor zijn ademhalingsapparatuur en ArcelorMittal (-12,3%) corrigeert.

AMX

Binnen de AMX gaan zoals verwacht de cyclische bedrijven onderuit. AMG (-7,6%), OCI (-7,0%) en Aperam (-10,5%) zijn hiervan het voorbeeld. Pharming (-3,4%) zakt tot onder de euro. Daarentegen blijft WDP (+3,0%) goed liggen. Groot nieuws omtrent het logistieke vastgoedfonds kom ik echter niet tegen.

ASCX

De uitslagen binnen de ASCX zijn redelijk beperkt. Vivoryon (+10,9%) gaat aan kop daar waar Accell (-5,7%) wat terrein moet prijsgeven. De fietsenfabrikant is de laatste maanden overigens wel erg hard opgelopen. Een correctie is dus gezond.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!