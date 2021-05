Tracker Tips: Beleggen in digitale activa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Indextrackers , Overig Categorie: Column

ETF-aanbieder VanEck komt met een thematische tracker die blootstelling biedt aan bedrijven die betrokken zijn bij de cryptocurrency- en blockchainindustrie. De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF met ticker DAVV en isincode IE00BMDKNW35 is verhandelbaar op het Duitse Xetra en heeft een kostenplaatje van 0,65% op jaarbasis. Samenstelling De ETF volgt de MVIS Global Digital Assets Equity-index, waar momenteel 26 gerelateerde aandelen in de mand zitten. De naar marktkapitalisatie gewogen index volgt de prestaties van de grootste en meest liquide bedrijven in het segment digitale activa. Onderstaande tabel geeft de huidige samenstelling en relatieve weging weer. Pure play De unieke pure-play-benadering vereist dat bedrijven ten minste 50% van hun inkomsten moeten genereren uit de uitwisseling van digitale activa, betalingsgateways, zogeheten miningactiviteiten, softwarediensten, apparatuur en technologie of diensten aan de digitale-activa-industrie, infrastructuurbedrijven of bedrijven die handel faciliteren ten behoeve van digitale activa. Uit bovenstaande is te herleiden dat het leeuwendeel van de mand beursnotering heeft in Noord-Amerika en voor driekwart afkomstig is uit de IT-sector. Strategie Volgens de directeur digitale-activastrategie bij VanEck biedt deze ETF beleggers die niet rechtstreeks geld in individuele cryptocurrencies kunnen of willen steken, een goede gelegenheid om op een gerichte en gediversifieerde manier te investeren in digitale-activabedrijven. Op deze manier kan men potentieel meeliften op de momenteel positieve ontwikkeling van de branche.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.