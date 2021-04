"Aandeel Coinbase kan verdubbelen" Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De koers van Coinbase kan verdubbelen naar $600. Waarom: dat hoort u als u de IEX Podcast beluistert waarbij, naast Coinbase, ook aandelen als Flow Traders, ASML, ASMI en Besi worden becommentarieerd. U kunt de podcast hier beluisteren. Goed weekend.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.