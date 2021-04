IEX Podcast: "Aandeel Coinbase kan verdubbelen"

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Omdat Arend Jan een weekje vrij is, maakt aandelenanalist Paul Weeteling zijn debuut. Wij bespreken op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De naderende verhoging van Capital Gain Tax in Amerika en waarom wij er in Nederland absoluut niet aan moeten beginnen.

Randstad ziet tekort aan geschoolde arbeidskrachten

Welk aandeel is het meest aantrekkelijk: ASML, ASMI of Besi?

Emissie Basic-Fit

De meevallende kwartaalcijfers van Heineken

Waarom Paul fan is van Flow Traders

Het kwakkelende Fugro

Plug Power

Waarom de koers van Coinbase kan stijgen naar $600

Lezersvragen over o.a. ING en Technische Analyse

