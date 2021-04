Chiptekorten een blijvertje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

De nieuwe ceo van Intel ziet het voorlopig somber in. De topman voorspelt dat het tekort aan chips nog wel eens twee jaar aan zou kunnen houden. Het kost nu eenmaal relatief veel tijd om nieuwe chipfabrieken uit de grond te stampen. Aangezien chips steeds meer toepassingen kennen, zal het capaciteitstekort een flinke rem op de economische groei kunnen hebben en bedrijven in hun resultaten kunnen raken. Zo stuurde onlangs Daimler al duizenden werknemers naar huis vanwege een tekort aan halfgeleiders, evenals Volkswagen. Goed nieuws natuurlijk voor spelers als ASML ,ASMI, Besi en X-Fab, waarover hier meer.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.