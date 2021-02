Slotcall: Rollercoaster!

Het glas is halfvol als we vooral oog hebben voor de eindspurt van de AEX (-1,1%). Eerder op de dag noteerde de hoofdindex nog 2,5% in het rood. Anderzijds resteert er nog altijd een forse min.

Gisteren zei ik al dat het rentespook langzaam opdoemt en dat met name technologie-aandelen daar last van krijgen. En zo geschiedde: de rentes lopen verder op en dat leidt tot een sell-off van onze techfondsen. Met name Adyen (-8,0%) en Besi (-4,4%) krijgen er flink van langs.

Aan het einde van de handelsdag nemen de verliezen af, omdat de stijging van de Amerikaanse rente voor even een halt wordt toegeroepen. Opvallend genoeg trekt bitcoin (-12,4%) niet bij. De digitale munt zou van een dalende Amerikaanse rente moeten profiteren. Daarentegen stralen de coronagevoelige aandelen.

De coronamaatregelen worden in het Verenigd Koninkrijk afgebouwd en dat betekent goed nieuws voor Unibail Rodamco (+2,4%) en Air France-KLM (+2,6%). De hoop is nu dat andere landen gaan volgen. Intraday zette Basic-Fit (+1,2%) bijvoorbeeld een all time high op het bord.

KPN -8%

De bleeder van de dag is KPN (-6,0%). De Mexicaanse miljardair besloot vandaag om voor €2,2 miljard aan KPN-obligaties te verkopen. Deze converteerbare obligaties kunnen bij een hoge aandelenkoers in 2024 worden omgezet in aandelen.

Een opvallend besluit, want begin dit jaar verhoogde hij zijn belang in de Nederlandse telecommer nog naar 20% en nam de hoop toe dat hij misschien weer een poging zou wagen. Deze fantasie loopt er nu uit, al vindt onze analist Martin Crum het te kort door de bocht om nu te concluderen dat een overname van baan is.

Niettemin doet KPN het dit jaar nog helemaal niet zo slecht op de beurs. Year to date staat het aandeel circa 10% in het groen. Wie nu nog wil instappen, betaalt 18 keer de verwachte winst over 2021.

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Ten opzichte van de AEX blijft de Nederlandse telecommer overigens duidelijk achter. Maar goed, tegen ASML en Adyen is geen kruid gewassen.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Morgen is het zo ver

Zet woensdag 24 februari 20:00 in uw agenda, want dan geven Arend Jan en ik een seminar van circa een uur over de ontwikkelingen op de aandelenmarkt. Aan de hand van enkele indicatoren geven we aan of de beurs duur of juist goedkoop is.

Tevens bespreken we de verschillen en overeenkomsten met de dotcombubbel van eind jaren negentig. Het beste hebben we echter voor het laatst bewaard, want dan geven we vijf verrassende aandelentips weg.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om voor of tijdens het seminar vragen te stellen. U kunt zich aanmelden via deze link.

Leuk met hectische markt, morgen 20u doen collega @KoertsNiels en ondergetekende live webinar. Kijkt allen, we gaan zelfs tippen https://t.co/7UUG2N0Ysm



We krijgen avondklokbriefje vd baas. Old school, op middelbare schreef ik ze altijd zelf en kwam er nog mee weg ook #AEX pic.twitter.com/tlcBsnMgki — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 23, 2021

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Met name in de laatste handelsuren gaat het hard.

Nederland: +3 basispunten (-0,25%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,32%)

Italië: +4 basispunten (+0,64%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+0,71%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,35%)

Brede markt

De AEX zakt 1,1% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (-0,6%) en Fransen (+0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 2,5% en noteert 24,0 punten.

Wall Street koerst wederom in het rood. De grootste verliezer is de Nasdaq (-1,9%).



De euro zakt 0,1% en noteert 1,215 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (-2,1%) geven de winst van gisteren weer prijs.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,7%) blijven redelijk liggen. Bank of America verwacht dat de prijs van het zwarte goud dit jaar piekt op $70 per vat.

Bitcoin (-12,5%) corrigeert.

Het Damrak:

Zwaargewicht Adyen zakt 8,0% en zet de AEX hoogstpersoonlijk 0,5% lager.

zakt 8,0% en zet de AEX hoogstpersoonlijk 0,5% lager. Financials profiteren daarentegen juist van hogere rentes. ASR (+1,2%) en ING (+1,6%) springen er daarom positief uit.

(+1,2%) en (+1,6%) springen er daarom positief uit. Winkelvastgoed ligt ook goed. Eurocommercial Properties (+3,5%) en Wereldhave (+3,4%) zijn daarvan het voorbeeld.

(+3,5%) en (+3,4%) zijn daarvan het voorbeeld. De vraag naar uitzendkrachten is volgens uitzendbrancheorganisatie ABU afgelopen maand met 12% gestegen. Goed nieuws dus voor Randstad (-0,4%)

(-0,4%) Prosus (-2,4%) blijft vandaag wat achter op Tencent (-1,1%). De korting in het aandeel neemt daarmee verder toe.

(-2,4%) blijft vandaag wat achter op Tencent (-1,1%). De korting in het aandeel neemt daarmee verder toe. Wolters Kluwer (-0,6%) presenteert morgenochtend de jaarcijfers. In de loop van de dag probeer ik voor Premium met een update langs te komen.

(-0,6%) presenteert morgenochtend de jaarcijfers. In de loop van de dag probeer ik voor Premium met een update langs te komen. Pharming (-3,2%) is het helemaal kwijt.

(-3,2%) is het helemaal kwijt. Alfen (-3,0%) is het handelsaandeel van de dag. De energiespecialist opende rondom de slotstand van gisteren, stortte vervolgens 12% af en sluit slechts met een min van 3%. Dat notabene zonder noemenswaardig bedrijfsnieuws.

(-3,0%) is het handelsaandeel van de dag. De energiespecialist opende rondom de slotstand van gisteren, stortte vervolgens 12% af en sluit slechts met een min van 3%. Dat notabene zonder noemenswaardig bedrijfsnieuws. Avantium (-4,9%) krijgt er op een bovengemiddeld handelsvolume aardig van langs. Maar goed, dit fonds behoort tot de meest speculatieve bedrijven van het Damrak. Er hangt immers nog een emissie boven de markt.

(-4,9%) krijgt er op een bovengemiddeld handelsvolume aardig van langs. Maar goed, dit fonds behoort tot de meest speculatieve bedrijven van het Damrak. Er hangt immers nog een emissie boven de markt. Lokaal zakt Fastned 11,5%.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €89 van €91 en houden - UBS

Besi: naar €72 van €42 en kopen - KBC

Galapagos: naar houden van kopen en €77 - Bank of America

KPN: naar €3,30 van €3 en kopen - Credit Suisse

Agenda