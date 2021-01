Slotcall: Frankrijk zegt nee

De AEX (-0,8%) doet een stap terug. Het stimuleringsplan van de aankomend President Joe Biden lijkt slecht te vallen. Opvallend, want er wordt nog eens voor bijna $2.000 miljard in de Amerikaanse economie gestopt.

Anderzijds mogen we ook niet vergeten dat de koersen gisteren nog bijna 2% opliepen. Een kleine correctie is dus niet meer dan logisch. Het zijn de zwaargewichten ASML (-2,6%) en Royal Dutch Shell (-1,7%) die de hoofdindex omlaag drukken. Schokkend nieuws over beide fondsen kom ik echter niet tegen.

Ahold (+1,5%) ligt er de laatste dagen juist goed bij. Er heerst overnamefantasie in de sector na een bod van een Canadese partij op Carrefour. Gisteren sloot de Franse supermarktketen circa 15% onder het bod van €20. Niet ten onrechte, want de Franse regering had niet veel tijd nodig om nee te zeggen.

De Franse overheid is minderheidsaandeelhouder, maar beschikt over het vetorecht. Daar maken zij nu gretig gebruik van. Het is niet ondenkbaar dat de Canadezen nu denken aan Ahold, en dat zorgt voor de nodige fantasie in het aandeel. De supermarktketen uit Zaandam behoort met een K/W van circa 11 tot de goedkoopste defensieve aandelen van het Damrak, dus gek is deze gedachte niet.

Aegon

Aegon (+3,2%) behoort dit jaar tot de grootste winnaars van het Damrak. De stimuleringsdrang van de Amerikaanse overheid komt goed uit, want de rente zit daardoor weer in de lift. Het is geen publiek geheim dat de verzekeraar uitermate afhankelijk is van de Amerikaanse rente.

Hoe hoger de rente hoe hoger de solvabiliteit en hoe meer dividend Aegon kan uitkeren. ASR (+0,9%) en NN Group (+0,2%) zijn minder rentegevoelig en doen het iets rustiger aan op de beurs. Kijken we naar de afgelopen vijf jaar dan is de outperformance van deze twee verzekeraars indrukwekkend.

Het renteklimaat zit tegen, maar toch weten deze twee verzekeraars de vrije kasstroom op te krikken. Veelal door slimme overnames. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere beurskoers.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding



De weeklijstjes

AEX deze week: +1,0%

AEX deze maand: +4,3%

AEX dit jaar: +4,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +4,2%

AEX op nummer 1

De AEX is deze week de best presterende beurs van Europa. De Duitse- en Franse beurzen zakken zelfs 2%. Wat verder opvalt, is dat de Euro wat terrein prijsgeeft ten opzichte van de dollar. Dat hebben we de laatste maanden niet meer gezien.

AEX

Het is de week van de chippers. Goede cijfers van de Taiwanese chipgigant TSMC versterken het sentiment. ASMI (+8,6%) en ASML (+4,8%) noteren bovenaan het lijstje stijgers. Jitse Groen gaat voor groei in plaats van winst en dat wordt door beleggers niet gewaardeerd. Just Eat Takeaway verliest 10,8%.

AMX

De kans wordt met de dag groter dat er hier een avondklok wordt ingevoerd. PostNL (+6,9%) profiteert hier uiteraard van. Besi (+4,8%) doet in de achtergrond mee met de chiprally. Signify (+2,1%) besluit om het dividend over 2019 alsnog te betalen. Hierover wordt in mei gestemd. Wie het dividend wil meepikken, kan nu dus nog instappen. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in dit artikel.

ASCX

Het is mij een raadsel waarom Alfen (-15,0%) er zo slecht bij ligt. Sowieso moet u aandelen in de duurzame hoek deze week niet hebben. Kijk maar naar Accsys (-9,7%).

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!