BeursVandaag: Afkoelen

Na het feestgedruis van gisteren staan de futures vandaag een stukje lager. De AEX opent naar verwachting 0,8% in het rood. De belangrijkste reden is dat Wall Street gisteravond een deel van zijn winst verspeelde.

Dat zien we vaak direct terug in de AEX-future. Ook in Azië lopen de winsten gedurende de handelsdag wat terug. De Nikkei (+0,2%) en Hang Seng (+0,2%) noteren slechts beperkt in het groen. De Shanghai Composite (-0,6%) geeft zelfs wat terrein prijs.

Dit betekent dat de Aziatische beurzen niet kunnen profiteren van het goede vaccinnieuws. Opvallend, want ook de Aziaten hebben baat bij een goed werkend coronavaccin.

Emissie weggestemd

Groot nieuws bij Unibail Rodamco, want de aandeelhouders hebben de emissie zojuist weggestemd. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat het management van het geplaagde winkelvastgoedfonds binnenkort zijn conclusies trekt. Het moet raar lopen, wil het aandeel niet positief reageren op het nieuws.

"Coronapandemic is about to explode"

De voormalige baas van de Amerikaanse FDA Scott Gottlieb vreest dat de coronapandemie nog verder gaat losbarsten. De afgelopen tien dagen kwamen er in de VS ruim 1 miljoen besmettingen bij. De laatste vijf dagen loopt het aantal coronabesmettingen met maar liefst 100.000 per dag op.

Gottlieb denkt dat er eerst nog zeer veel doden bij komen, voordat we effectief iets met het coronavaccin kunnen doen. Hij is overigens wel positief over het ontwikkelde coronavaccin van Pfizer en schat in dat we hierdoor in de tweede helft van 2021 ons normale leventje weer kunnen oppikken.

The coronavirus pandemic ‘is about to explode’ before therapeutic counterattack, Gottlieb says https://t.co/4RN4vNJSrp — CNBC (@CNBC) November 10, 2020

Beyond Meat onderuit

Wie aandelen Beyond Meat in portefeuille heeft, kan vandaag maar beter niet naar het koersenscherm kijken. In de nabeurshandel op Wall Street koerst de producent van plantaardig vlees ruim 25% lager.

Het bedrijf zegt last te hebben van de coronacrisis, waardoor de omzet in het derde kwartaal slechts 2,7% steeg ten opzichte van diezelfde periode een jaar geleden. Dat zijn geen geweldige groeipercentages voor een storystock.

Ook de winstgevendheid valt nog steeds tegen. De Ebitda zakte naar -€4,3 miljoen daar waar de markt uitging van een plus van €13,1 miljoen. Verder was er ook nog het nieuws dat McDonald's mogelijk zijn eigen plantaardige burger gaat ontwikkelen.

Beyond Meat stock plummets more than 25% as COVID-19 takes a bite out of the company's earnings: https://t.co/GbRcjN03hm pic.twitter.com/klF7I1S2Oy — MarketWatch (@MarketWatch) November 9, 2020

Advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt als volgt met twee downgrades:

Galapagos: naar €110 van €112 en houden - Royal Bank of Canada

Galapagos: naar €105 van €129 en houden - Credit Suisse

NSI: naar kopen van verkopen en naar €31 van €35 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze deze shorts:



Wereldhave: 16,24% (+0,54%)

Fugro: 13,18% (+0,02%)

Just Eat Takeaway: 11,8% (+0,02%)

Unibail Rodamco: 11,44% (-1,50%)

Air France-KLM: 8,58% (+0,15%)

Arcadis: 7,88% (-0,16%)

BAM: 7,15% (+0,54%)

Agenda

De belangrijkste macro in de agenda is de Duitse ZEW Index. Om 11.00 uur weten we meer over hoe financiële analisten en institutionele beleggers denken over de vooruitzichten van de Duitse economie.

Event Consensus China inflatie CPI okt +0,8% YoY China inflatie PPI okt -2,0% YoY Celyad Q3-cijfers Adidas Q3-cijfers Deutsche Post Q3-cijfers Henkel Q3-cijfers Unibail Rodamco Bava Duitsland ZEW economisch sentiment nov 45,4 Lyft Q3-cijfers

En dan nog even dit

Eindelijk eens goed nieuws voor Softbank

SoftBank Group posted $6.1 billion in quarterly profit as a broad upswing in tech valuations helped lift its mammoth Vision Fund back into positive territory https://t.co/cAE47knJrF pic.twitter.com/a2sRFdvirL — Reuters (@Reuters) November 10, 2020

Triest

A U.S. bankruptcy court approved a deal to rescue J.C. Penney from bankruptcy proceedings, averting a liquidation that would have put the 118-year-old department store chain out of business and jeopardized tens of thousands of jobs https://t.co/DhJgzDHrk1 pic.twitter.com/Qct331IFxY — Reuters (@Reuters) November 10, 2020

Volgens een mediator zijn er ontwikkelingen gaande inzake een schikking over de gewasbeschermer Round-up. Er is nog geen deal, maar Bayer en de eisende partij schijnen nader tot elkaar te zijn gekomen.

Bayer makes 'substantial progress' in Roundup cancer lawsuits, mediator says https://t.co/pnSUqkXyKZ pic.twitter.com/Fh5OWSZoMj — Reuters (@Reuters) November 10, 2020

Thuiswerken is ook niet gratis geloof ik (stookkosten, toiletpapier etc)

Iets na zevenen live in de uitzending @bnr over het schrappen van de vaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers vanaf 1 januari a.s.



Bedrijven schrappen massaal vaste reiskostenvergoeding. https://t.co/h17Iw142x7 #BNR #ikhoorbijBNR — Pas©al Besselink ? (@PascalBesselink) November 10, 2020

Dit gaat sinterklaas de nodige centjes kosten

Microsoft launches next-generation Xbox gaming consoles amid pandemic-driven demand https://t.co/Fe8BjklGPm pic.twitter.com/iUwuciGiDM — Reuters (@Reuters) November 10, 2020

