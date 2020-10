Slot: Vreemde beweging op het slot

Wie vanochtend een paar turbo longs op de AEX (-0,5%) kocht, komt bedrogen uit. Dat terwijl er vanuit Washington voorzichtig positief nieuws doorsijpelt.

Het lijkt er namelijk op dat er op korte termijn een deal over een nieuw Amerikaans steunpakket wordt getekend. Tot dusver lagen de Republikeinen en Democraten ver uit elkaar. De Democraten willen een omvangrijk steunpakket terwijl de Republikeinen liever de hand op de knip houden.

De Amerikaanse president Donald Trump – toch echt een Republikein – wil juist weer een groter pakket dan de Democraten. De kans is groot dat hij een aantal partijgenoten met zich meekrijgt, waardoor er op korte termijn alsnog een akkoord komt. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is in ieder geval optimistisch gestemd.

Waarom we in Amsterdam de openingswinst hebben prijsgegeven is mij een compleet raadsel. Wat niet in ons voordeel is, is de zwakke dollar. Een nieuw steunpakket vergroot het Amerikaanse begrotingstekort en dat leidt tot de nodige druk op de dollar.

Zoals bekend behalen veel AEX-bedrijven een aanzienlijk deel van hun omzet in dollars. Hoe zwakker de dollar hoe lager de winst in euro's. Dit probleem speelt minder bij onze AMX- en ASCX-fondsen. Wellicht dat het kleine spul de markt daarom outperformet.

Black Monday

Precies 33 jaar geleden was het Black Monday. Uit het niets vlogen de koersen ineens keihard omlaag. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat de reden precies was. De daling is redelijk te vergelijken met nu.

Het enige verschil is dat we toen twee jaar nodig hadden om het verlies goed te maken. Anno nu is dat twee maanden. Lang leve de centrale banken!

Unibail Rodamco

Een opvallende stijger is Unibail Rodamco (+2,9%). Het winkelvastgoed staat positief in de spotlights na een fikse koersdoelverhoging van Bank of America (naar €40 van €25 en underperform). De Amerikaanse zakenbank houdt er rekening mee dat de discutabele aandelenemissie niet doorgaat.

Als een derde van de aandeelhouders niet akkoord gaat dan vindt het plan geen doorgang. Vorige week werd al bekend dat ex-Unibail CEO Leon Bressler tegen is en hij schijnt steeds meer bijval van andere aandeelhouders te krijgen.

Volgens hem moet er gedesinvesteerd worden in de VS om op deze manier de schuld omlaag te brengen. De analisten van Bank of America zien dit ook als een mogelijkheid. Nu de kans op een emissie steeds verder afneemt, is het logisch dat beleggers weer enthousiast worden over het aandeel. Een aantrekkende koers is het gevolg.

Vooruitblik Flow Traders

Komende donderdag presenteert Flow Traders (-0,7%) zijn derdekwartaalcijfers. De IEX-Beleggersdesk blikt daarom alvast vooruit. Op de septemberdip van de Nasdaq na zijn de uitschieters op de beurs het afgelopen kwartaal relatief beperkt gebleven.

Toch koerste de Amerikaanse VIX-index rond de 26 punten en dat is bovengemiddeld. Door het uitblijven van extreme koersbewegingen gaan we ervan uit dat de winst van de market maker in het derde kwartaal wat onder die van het eerste en tweede kwartaal uitkomt.

Onze winsttaxaties voor het derde kwartaal leest u in het onderstaande artikel

Rentes

De rentes bodemen voorzichtig uit. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt drie basispunten op naar 0,78%.