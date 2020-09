Experts zetten hun kaarten op Galapagos en Shell

Beleggingsexperts zijn iets minder pessimistisch over de komende beursmaand dan in augustus. Ze zetten hun kaarten vooral op Galapagos en Shell, die de laatste tijd forse klappen hebben gekregen. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl.

Vorige maand zag 57,6% van de respondenten het somber in voor augustus. Niet zo verwonderlijk, na de daling van de AEX met 2,5% in juli. Het pessimisme bleek niet helemaal terecht: de AEX-index steeg met 0,7%. Maar vergeleken met andere beurzen was dat wel een bescheiden klim. Zo behaalden de S&P 500 en de Nasdaq recordniveaus en beleefde de S&P 500-index zelfs haar beste augustus maand sinds 1984.

Van Zeijl plaatst hierbij wel de kanttekening dat dit gepaard ging met een zwakke dollar. De greenback ging in twee maanden tijd van 1,12 naar 1,20 euro en dat schaaft een flink stuk van het rendement af.

Verwachtingen september: pessimisme neemt af

Voor het eerst sinds april is het aantal pessimisten in de minderheid. 44% van de 70 experts die aan de enquête meededen verwacht dat de AEX-index van de ondervraagden dat de AEX gaat dalen. 27% houdt rekening met een stijging.

Sommige beursspecialisten vrezen dat de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen voor wat reuring zullen zorgen. Daarnaast heeft september een slecht trackrecord. Het is de enige kalendermaand die gemiddeld een verlies op heeft geleverd (MSCI Netherlands sinds 1973).

De optimisten wijzen echter op het blijvend ruime monetaire en fiscale beleid in de diverse landen. Zolang obligaties geen goed alternatief zijn, zullen beleggers zich aangetrokken blijven voelen tot aandelen, zo luidt de redenering. Daarnaast wijzen sommige experts erop dat het aantal besmettingen met Covid-19 in de Verenigde Staten duidelijk aan het afnemen is.

De stemming onder de beursexperts voor september is als volgt:

27,1% is optimistisch (dat was vorige maand 15,2%)

28,6% is neutraal (tegen 27,3% vorige maand)

44,3% is pessimistisch (was 57,6%)

Saldo: -17,1%.

Verwachtingen langere termijn: hoop op een vaccin hangt boven de markt

Bij de verwachtingen voor de komende zes maanden is een vergelijkbaar beeld te zien. Ook hier neemt het pessimisme af.

Een van de optimisten gaf als verklaring dat er in de komende zes maanden wellicht een vaccin is of in ieder geval zicht daarop. Bovendien kan mogelijk de rust terugkeren omdat de Amerikaanse verkiezingen dan achter de rug zijn.

Dit zijn de verwachtingen voor de langere termijn:

22,9% is optimistisch (dat was vorige maand nog 15,2%)

40,0% is neutraal (tegen 39,4% vorige maand)

37,1% is pessimistisch (dat was 45,5%)

Saldo: -14,3%

Experts: Oplopende rente is tijdelijk

De speciale vraag ging deze maand over de rentestijging die we aan weerszijden van de Atlantische Oceaan zien. Hoewel de omvang nog bescheiden is, was Van Zeijl wel benieuwd of dit een tijdelijk fenomeen is of dat we getuige zijn van een trendbreuk.



De vraag luidde: De huidige oplopende rente in Europa en de VS:

is een tijdelijk fenomeen;

geeft niets, centrale banken zullen snel ingrijpen;

wordt pas op langere termijn een probleem;

is het begin van een rentedraai omhoog.

Maar liefst 41% denkt dat het slechts een tijdelijk fenomeen is. De rentestijging is te marginaal om je druk over te maken, zo vinden ze.

Hieronder staan de antwoorden schematisch weergegeven:

Aandelenkeuzes augustus

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht?

Niet best, zo blijkt. De toppers lieten per saldo een daling van 5,4% zien, terwijl de floppers juist met 2,2% omhoog gingen.

Vooral tegen Galapagos hebben veel experts hun neus behoorlijk gestoten. Het biotechfonds zag maar liefst 27,7% van zijn beurswaarde verdampen na tegenvallend nieuws over filgotinib in de Verenigde Staten. De overige toppers overtroffen de AEX-index, maar dat was niet genoeg om de schade met Galapagos goed te maken.

Bij de floppers bleek de keuze voor ABN Amro niet gelukkig: de koers van het bankaandeel steeg juist met 14%. Maar die misser kon bijna worden weggestreept door Unibail-Rodamco-Westfield, die juist een koersverlies van 12% leed. Ook bij de nominatie van Randstad tot flopper hadden de experts het bij het verkeerde eind, gelet op de koersstijging van 7,4%.

Toppers augustus Rendement Floppers augustus Rendement Galapagos -27,7% ABN Amro +13,7% Ahold Delhaize +3,1% Unibail-Rodamco-Westfield -12,0% Just Eat Takeaway +1,6% Randstad +7,4% Prosus +2,1% Adyen -0,3%

Keuzes september

Dan de keuzes voor september. Galapagos gaat in de rebound bij de toppers, ondanks - of waarschijnlijk juist dankzij - de forse afstraffing afgelopen maand.

Verder lijken de lijsten erg op die van augustus. Alleen Shell heeft Just Eat Takeway bij de toppers vervangen, terwijl ASML stuivertje heeft gewisseld met Unibail-Rodamco-Westfield.

Toppers september Saldo Floppers september Saldo Galapagos 9 ABN Amro -8 Royal Dutch Shell 7 Adyen -6 Prosus 5 Randstad -6 Ahold Delhaize 5 ASML -5

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.