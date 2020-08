Slotcall: Groene cijfers, rode beurs

De AEX (-0,8%) heeft de winst van gisteren grotendeels prijsgegeven. Deze daling is redelijk in lijn met de DAX (-0,4%) en CAC (-1,0%). Beter dan verwachte jobless claims konden het sentiment niet doen keren

Het is rustig op het macrofront, want we moeten het vandaag doen met een meevallend cijfer over de jobless claims. Er vroegen afgelopen week weliswaar 1,2 miljoen mensen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan, maar dat is een tikje minder dan de 1,4 miljoen waarop analisten rekenden.

De markten reageerden in eerste instantie positief op dit cijfer, maar aan het einde van handelsdag werd deze kleine opleving teniet gedaan. Toch is het vooral wachten op het Amerikaanse Payroll Report van morgen.

Het banenrapport staat bekend als het belangrijkste cijfer van de maand, waardoor de beurzen er regelmatig fors op kunnen bewegen. Sinds de coronacrisis is de belangstelling extra groot, omdat de uitslagen fors zijn. Het is de verwachting dat er in juli 1,6 miljoen banen zijn bijgekomen en dat de werkloosheid uitkomt op 10,5%. Laten we hopen dat het mee gaat vallen.

ING +5,6%

De halfjaarcijfers van ING (+5,6%) worden door de markt goed ontvangen. De rentebaten bleven op niveau en de kapitaalbuffer liep zelfs wat op. De problemen zitten zoals verwacht bij de voorzieningen.

Door de coronacrisis verwacht ING dat een deel van het uitgeleende geld niet meer terug komt. Hierdoor zag de bank zich genoodzaakt om €1,3 miljard toe te voegen aan de stroppenpot. Het bittere gevolg is dat de kwartaalwinst met 80% afstortte naar €300 miljoen.

Dit resulteert in een WPA van €0,08. Ondanks dat de markt de resultaten van ING met gejuich ontvangt, verlaagt de IEX-Beleggersdesk het advies van de Nederlandse grootbank. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Ook dividend bij NN Group

Gisteren ging ASR (-0,9%) aan kop na het bericht dat de verzekeraar de dividenduitkering hervat. Vandaag is het de beurt aan NN Group (+1,5%). Het totale interimdividend bedraagt €2,26 en dan wordt zowel het slotdividend over 2019 als het interimdividend over 2020 meegenomen.

Tevens presenteerde de verzekeraar de halfjaarcijfers. Deze waren niet onaardig. De operationele winst steeg met 1% en dat is in crisistijd een knappe prestatie. De WPA kwam over het eerste halfjaar uit op €1,77. Tevens is de kapitaalpositie robuust en oogt de balans ijzersterk.

Risico's zijn er volgens de IEX-beleggersdesk echter ook, zo is er de kans op intrede van technologiebedrijven in de verzekeringsbranche. Techbedrijven beschikken over een enorme hoeveelheid big data dus kunnen deze ondernemingen ook in de verzekeringswereld een graantje meepikken.

Rentes

De basispunten die er gisteren bij kwamen, gaan er nu weer vanaf. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,42%. Het blijft bijzonder hoe risico's momenteel wordt geprijsd in de rentemarkt. De Italiaanse yield is zelfs onder de 1% gezakt. Dit hadden mensen tien jaar geleden voor onmogelijk gehouden.