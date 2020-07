TA: AEX lonkt naar pre-coronaniveaus

Op een heldere dag kunnen we de februari-top rond 632,12 weer zien liggen.

Positief sentiment op Chinese beurzen zorgt deze week voor nieuwe vraag naar aandelen in Europa. Beleggers lopen vooruit op een sterk herstel van de Chinese economie. Daarnaast is er hoop op meer steunmaatregelen door centrale banken.

Na drie eerdere pogingen in juni wist AEX maandag eindelijk de horde rond 573,46, te slechten. Technisch is een stijgingsdriehoek opwaarts voltooid. De barrière rond 573,46 is overtuigend gepasseerd, omdat de doorbraak is begeleid door een positief omzetprofiel (zie hieronder). De drievoudige top, die in de afgelopen weken rond 573,46 was gevormd, zal de komende tijd als steun fungeren.

Nu een mini-koopsignaal is opgetreden, kan de AEX zich herpakken voor een test van de pre-coronapiek rond 632,12. Een tussentijds berekend koersdoel ligt rond 618,24.

Hogere bodems

We kunnen stellen dat het positieve technische beeld ook wordt bevestigd omdat de AEX sinds maart een duidelijk patroon met hogere bodems vormt.

Nu een stijgingsdriehoek opwaarts is voltooid, kunnen we een theoretisch koersdoel berekenen.

de basis van de driehoek bedraagt 44,78 punten (573,46 - 528,68)

Geprojecteerd op de voormalige weerstand levert dit een koersdoel rond 618,24 op (573,46 + 44,78)

Vers geld

De krachtige stijging van de moneyflow-indicator geeft een positief omzetprofiel aan. Op korte termijn is de instroom van kapitaal groter dan de uitstroom. Er komt nog steeds vers geld de markt in.