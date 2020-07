BeursVandaag: Wat krijgen we nou?

Royal Dutch Shell is juridisch al Brits dacht ik, MSCI schaart het onder Londen en u bent er ook al uit, zo te zien.

De CEO werp dit weekend een balletje op in FD en zie daar, ik krijg het idee dat u denkt dat Olies uiteindelijk voor Londen kiest, als het de duale structuur wil loslaten:

Maar ff pollen dan. Op termijn, ik denk zelf van wel. Keert #Shell Nederland rug toe, of...? — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 5, 2020

Tot zo ver, want intussen vliegen de markten. Het is mij onduidelijk waarom en volgens mij Bloomberg ook. Citaat:

Asian stocks rose along with U.S. and European futures as investors weighed expectations for ongoing policy support against increasing global coronavirus cases.

Feit is inderdaad dat China heel hard gaat. Dat is een particulierenmarkt met relatief weinig institutioneel geld, waardoor zomaar de vlam in de pan kan slaan. We doen het verder zonder bedrijfsnieuws nu en deze week is de agenda compleet leeg. Vanmiddag de Amerikaanse inkoopmanagersindex en dat is het wel.

Wel meldt Samsung morgen omzet over H1 en wie weet komen er meer bedrijven die zich daartoe geroepen voelen met updates door. Het officiële cijferseizoen laat nog even op zich wachten. Uiteraard leest u alles in mijn vooruitblik op deze beursweek van gisteren met vele extra's over Shell en onze pensioenen.

Meest opvallende nieuws nu is dat Warren Buffett zich eindelijk eens roert. Nee, hij doet een overname: hij is geen Robin Hood-account gestart. Ik heb er nog nooit van gehoord, voor krap 10 miljard neemt hij ene Dominion Energy over. Het zal wel tegen een iets andere multiple zijn dan het marktgemiddelde.

Verder is is er dit. Het wordt Uber versus Just Eat Takeaway?

Uber, Postmates agree on $2.65 billion all-stock deal: Bloomberg News https://t.co/ZTeZjHYcZb pic.twitter.com/j17xoEYHqK — Reuters Business (@ReutersBiz) July 6, 2020



U ziet de futures, de AEX is wellicht op weg voorlopige top 576,45 uit te nemen. Als dat maar goed gaat, de index wordt érg duur. De aandelen springen er wel uit, commodities bewegen heel wat minder, de dollar daalt en de Amerikaanse en Duitse rentes doen twee basispunten hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda en die Duitse dingessen zijn door op een tegenvallende +10,4%:

Oh:

UK to phase out Huawei gear from 5G networks in a major policy U-turn after U.S. sanctions: Reports https://t.co/uwKKCVN8Qv — CNBC (@CNBC) July 6, 2020

Wist ik niet, morgen cijfers:

Samsung's second-quarter chip sales unlikely made up for smartphone weakness https://t.co/ij3tU3u1z7 pic.twitter.com/KbTyKHHs5k — Reuters Business (@ReutersBiz) July 6, 2020

Dominion Energy, het gaat om de natural gas transmission en storage business voor $9,7 miljard.

Warren Buffett finally found his next crisis-era deal. His company Berkshire Hathaway, which has stayed relatively quiet during the pandemic, made its biggest acquisition in more than four years https://t.co/dRRjzvpvOp — Bloomberg (@business) July 6, 2020

Is het dit?

Hong Kong stocks are on track for a bull market, bouncing back from their March low.



Mainland stocks rise as investors brush off reports Trump may consider more moves against China https://t.co/u5Hmvkrg6f pic.twitter.com/TcrZVTBdgR — Bloomberg Next China (@next_china) July 6, 2020

Of dat?

Looks like China's Great Ball of Money is rolling into stocks:



- CSI 300 up more than 10% over the past week

- State media is filled with the importance of encouraging a 'healthy' bull market in stocks after coronavirus.

- Trading volume is boominghttps://t.co/6stk8ChuUn pic.twitter.com/vqyzJfM0zp — Tracy Alloway (@tracyalloway) July 6, 2020

Eindelijk een een getal:

#FOMO chart! This JPMorgan chart shows there is still a massive amount of cash on the sidelines. This likely reduces the magnitude of any market #correction. pic.twitter.com/VvMMZJUuha — jeroen blokland (@jsblokland) July 5, 2020

Recorddure aandelen...

The forward 12-month P/E ratio for $SPX of 21.8 is well above the 5-year average (16.9) and the 10-year average (15.2). https://t.co/fwnhT4gs32 pic.twitter.com/WnbSqkag3a — FactSet (@FactSet) July 5, 2020

... en dik gedaalde winsten, we zeilen scherp op de beurs

$SPX is projected to report its largest Y/Y decline in earnings in Q2 2020 (-43.8%) since Q4 2008 (-69.1%). https://t.co/fwnhT4gs32 pic.twitter.com/zYPjzQQUxZ — FactSet (@FactSet) July 4, 2020

Nee toch?! Hahaha:

Who has short shorts? Elon Musk sells them for real at $69.42 https://t.co/wx66Xpgo5t — Bloomberg Markets (@markets) July 6, 2020

