TA: Lastige beurs

Technisch heeft de AEX het moeilijk, ondanks de recente felle opmars. Maar er zijn ook kansen.

Nu de AEX de opmars vanaf medio maart heeft stilgelegd, gaat de beurs hevig op en neer.

De Nederlandse beurs beweegt al een week of vier binnen de bandbreedte 486-528. Het felle herstel van de afgelopen dagen doet hier niets aan af. Het zijn vooral oliegerelateerde aandelen die het meest lijken te profiteren van de sterke opleving op de energiemarkten.

Maar aandelen zullen volatiel blijven, zeker nu steeds meer resultaten bekend worden van bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis. Dit biedt echter ook kansen, vooral in de oliegerelateerde sector.

Wilde uitslagen AEX index

De AEX-index zet de opmars, die medio maart was gestart, niet door. Technisch is de uptrend afgebroken en krult de index weer neerwaarts om. Dat deze doorbraak begeleid is door een gap, maakt de verzwakking serieuzer.

We zien een eerste steun rond 486,04 punten, op het topje van 31 maart. Houd deze steun goed in de gaten. De volgende steun ligt rond 389,60 punten. Daar ligt de bodem van medio maart, tevens het laagste punt van de corona-correctie.

De weerstand voor de AEX-index bevindt zich op 528,68 punten (gevormd op 6 maart), aan de bovenkant van de gap. Deze gap is op de grafiek afgebakend met de rode cirkel.







Liquiditeiten bewaren

Vooralsnog blijft onze conclusie dat defensieve lange-termijnbeleggers hun liquiditeiten beter even op de plank kunnen leggen. Dus bewaren voor later.

Overigens kunnen speculatieve beleggers nu wel hun slag slaan, door af en toe wat pareltjes op te vissen. Zo gaven we gisteren op de Tostrams-site een korte termijn koopsignaal voor een Nederlands aandeel, actief in de olie- en gasindustrie. Deze aankoop was enkel bedoeld als dobbeltje voor een kort ritje.



Omdat deze nieuwe aankoop een actief koopadvies betreft, zit de analyse en het koopsignaal in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor €1 (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.