Slotcall: Historisch

Het is een week om nooit meer te vergeten. De impact van coronacrisis is zo groot op ons dagelijks leven dat zelfs Royal Dutch Shell genoodzaakt is om zijn dividend te verlagen.

Iedereen die jonger is dan 80 jaar heeft dit nog nooit meegemaakt. De markt zag dit absoluut niet aankomen. Dit kunnen we aan twee indicatoren zien. Allereerst de beurskoers die maar liefst 10,4% zakt, maar ook aan de optieprijzen.

De mensen met een calloptie of een geschreven put komen nog genadig weg, omdat de markt nu inprijst dat er de komende jaren minder dividend wordt betaald. Er blijft dus meer geld in kas en dat is goed voor deze opties.

Door het schrappen van het dividend heeft niemand het over de cijfers. Dat is jammer want die vielen eerlijk gezegd best mee. De winst zakte afgelopen kwartaal met 46% naar $2,9 miljard en dat was beter dan verwacht. Ook de cashflow was sterk.

Beurs toch omhoog

Ondanks deze hondsberoerde beursdag, kennen de meeste aandelenindices een topweek. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst zien we dat Italië en de VS de coronamaatregelen versoepelen. Zelfs Italiaanse kappers en horeca-ondernemers krijgen weer perspectief.

De Italiaanse overheid heeft immers gezegd dat wanneer alles volgens schema verloopt, begin juni restaurants en kapperszaken weer open mogen. Dit perspectief hebben Nederlandse ondernemers nog niet. Dat terwijl Italië veel harder is geraakt door de coronacrisis.

De tweede trigger voor deze mooie beursweek is het goede nieuws rondom het coronamiddel Remdesivir. Uit officiële tests blijkt dat mensen inderdaad sneller gelezen door het middel, al waren de resultaten niet significant. De cijfers zijn echter goed genoeg, zodat het middel naar de volgende testfase mag.

Dit zorgde ervoor dat de slechte Amerikaanse BBP-cijfers snel werden vergeten. Het middel van Gilead is namelijk bepalender voor de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie dan de BBP-cijfers. Absurd, maar in zo'n tijd leven we nou eenmaal.

Fed en ECB

Het was ook de week van de centrale banken. Hele verrassende dingen werden er niet aangekondigd. De rente blijft voorlopig gehandhaafd op 0% en het opkoopprogramma van obligaties loopt vrolijk door. De ECB kwam overigens nog met een voorspelling voor de economie van de eurozone.

De centrale bank gaat uit van een krimp van tussen de 5 en 12%. In andere woorden: we weten dat de Europese economie een flinke optater gaat krijgen, maar we hebben geen idee hoeveel. Zo zei ECB-voorzitter Christine Lagarde het niet letterlijk, maar het komt er wel op neer.

In Amerika zijn de verwachtingen nog somberder

Rentes

Voor de derde dag op rij is het risk-off op de rentemarkt. De Duitse tienjaarsrente zakt maar liefst tien basispunten naar -0,59%. De toespraak van ECB-voorzitter Christine Lagarde heeft er in ieder geval niet voor gezorgd dat de spread tussen de Duitse- en Italiaanse rente is teruggelopen. Integendeel zelfs.

De lijstjes

AEX deze week: +1,6%

AEX deze maand: +8,3%

AEX dit jaar: -15,3%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -14,6%

Maandlijstjes

Een winst van 8,3% op maandbasis lijkt heel goed, maar we blijven wel achter door op de Duitsers (+10,7%). Ook Wall Street vloog dankzij de uitmuntende resultaten van Big Tech omhoog. Als u belegt in de wat kleinere Nederlandse fondsen bent u deze maand helemaal spekkoper. De ASCX plust maar liefst 15,4%.

Verder verliest de euro 1,0% ten opzichte van de dollar en zakt de VIX steeds verder weg. Het sentiment verbetert en dan geeft de paniekbarometer altijd wat gas terug.

AEX

Just Eat Takeaway (+36,4%) gaat door de coronacrisis nog meer maaltijden bezorgen. Randstad (+17,9%) skipte zijn dividend, maar vindt toch de weg omhoog. Anderzijds is er al het nodige leed in de koers verwerkt.

Royal Dutch Shell (+2,2%) perst er, ondanks deze rampzalige beursdag, nog een klein plusje uit. De grote bleeder is ABN Amro (-4,6%). Werkelijk alles zit tegen bij de Nederlandse grootbank. De hamvraag is hoeveel de grootbank moet afschrijven op slechte leningen.

AMX

Signify (+8,0%) gaat helemaal los sinds de kwartaalupdate. Verder koopt de CEO voor bijna €1,7 miljoen aan aandelen en dat zorgt voor de nodige fantasie. Besi (+39,8%) geeft een bizar goede outlook af en daarover is de markt razend enthousiast.

Verder gaat PostNL (+45,2%) door het dak. De post- en pakketbezorger wil een belang nemen in logistiek dienstverlener Centraal Boekhuis. Het rijtje bleeders is dun gezaaid. Alleen Fugro (-5,6%) geeft wat terrein prijs. De bodemonderzoeker zit in de hoek waar de klappen vallen.

ASCX

Er zijn de nodige overnamegeruchten in de markt omtrent het aandeel Accell (+34,6%). De fietsenfabrikant is fors in waarde gedaald en wellicht wil Pon wederom een poging wagen. Ordina (+40,1%) heeft op operationeel gebied nog weinig last van de coronacrisis.

Onderaan zien we NIBC (-3,4%) en ICT Group (-19,1%). Laatstgenoemde schrapte deze maand zijn dividend. NIBC staat onder druk omdat de overname door investeerder Blackstone op losse schroeven staat.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.