Slotcall: Grote winnaars en verliezers

De AEX (-0,1%) blijft vandaag dicht bij huis en dat is eerlijk gezegd een tegenvaller. Wall Street staat dik 2% in de plus en vanuit China kwamen er goede exportcijfers langs over de maand april.

De Chinese export daalde afgelopen maand met 6,6%, terwijl economen op een dubbel zo zware klap rekende. De daling van de import van 0,9% op jaarbasis was misschien nog wel verrassender. De markt ging uit van 10% krimp.

Op het forum wordt volop gespeculeerd dat deze cijfers absoluut niet kloppen. Het zou misschien kunnen, maar we moeten nou eenmaal rekenen met de cijfers die we hebben. De markt lijkt de Chinezen te geloven, want de Shanghai Composite staat dit jaar slechts 5% lager.

Verder maakte het IMF bekend dat de wereldeconomie dit jaar met 3% gaat krimpen. Eerlijk gezegd valt deze min nog mee. Probleem is alleen dat het bijzonder lastig voorspellen is op het moment dat we niet weten hoe lang de shut down in de VS en Europa gaat duren.

Over twee maanden zou deze voorspelling zomaar weer de prullenbak in kunnen. Het IMF denkt trouwens dat Europa de grootste klappen krijgt door dit virus.

The latest #WEO projects a sharp contraction for the global economy to -3% in 2020 and a partial rebound to 5.8% in 2021 provided economic activity normalizes. However, uncertainty is exceptionally high. See projections by region. #IMFBlog https://t.co/93xXDRsg3B pic.twitter.com/7Zag8ktkfv — IMF (@IMFNews) April 14, 2020

ASML

Morgenochtend trapt ASML (+3,0%) het cijferseizoen af. Kijkend naar deze mooie koerssprong, hebben beleggers er zin in. De chipgigant zei eind maart voor het eerste kwartaal uit te gaan van een omzet van €2,5 miljard. Dit is zo'n 20% lager dan dat er bij de jaarcijfers werd verwacht.

Het is vooral belangrijk om te horen of een deel van dit verlies dit jaar wordt ingehaald. Ongetwijfeld zal het bedrijf iets zeggen over de impact van het coronavirus op de winstgevendheid. De IEX Beleggersdesk probeert morgenochtend zo snel mogelijk met een update te komen.

Hieronder leest u de laatste update van 30 maart.

Banken onderuit

Niet voor het eerst dit jaar liggen de banken ING (-5,7%) en ABN Amro (-5,3%) er bar slecht bij. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de tegenvallende cijfers van JPMorgan Chase (-3,6%).

De Amerikaanse zakenbank zag de winst in het eerste kwartaal met 69% dalen op jaarbasis. Dit komt doordat het bedrijf $8,3 miljard opzij moet zetten voor slechte leningen. Dit is de hoogste voorziening sinds de economische crisis van 2008/2009.

Gek genoeg ging het aandeel JPMorgan Chase bij opening nog 4% omhoog. Misschien dacht de markt tijdelijk dat deze voorziening extra hoog was, zodat de bank vanaf het tweede kwartaal weer met een schone lei kan beginnen.

Daar zit natuurlijk wat in, maar de kans is groot dat er in het tweede kwartaal nieuwe afboekingen volgen. Diverse olie- en gasbedrijven binnen de VS zijn keihard geraakt door de lage olieprijs, waardoor er de nodige bedrijven op omvallen staan. Nee, de bankensector zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen.

Rentes

Het is risk-off op de rentemarkt. De Duitse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vijf basispunten, terwijl de Italiaanse yield juist 14 basispunten oploopt.