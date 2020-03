Slot: Kleine opleving

Het was weer een behoorlijk volatiele week, maar per saldo is de AEX (-0,2%) niet vooruit te branden. Na de afstort van de laatste weken een nieuwe tegenvaller. Lichtpuntjes zijn er overigens ook.

Wat vooral belangrijk is voor het terugbrengen van het vertrouwen, is dat de Europese Centrale Bank voor €750 miljard aan Europees staatspapier wil opkopen. Hierdoor kunnen de Zuidelijke Eurolanden tegen een lagere rente obligaties uitgeven, zodat ze hun economie op de rit houden.

Eerder waren hierover nog twijfels, aangezien ECB-voorzitter Christine Lagarde had gezegd dat de spread tussen noordelijke- en zuidelijke lidstaten haar niet interesseerde. Dit is nu rechtgezet met als gevolg dat de Griekse- en Italiaanse rente implodeerden.

Coronabonds

De Europese Commissie, onder leiding van Von der Leyen, wil nog een stapje verder gaan en coronabonds invoeren. Dit zijn obligaties die zijn samengesteld uit staatsleningen van alle landen. "Never waste a good crisis", zal de Europese Commissie hebben gedacht, want het is geen publiek geheim dat de Commissie voorstander is van eurobonds.

Het is overigens opvallend dat juist de Duitse Urusla von der Leyen hiervoor pleit, aangezien Duitsland altijd fel tegenstander is geweest van Eurobonds. De invoering van gemeenschappelijke obligaties betekent dat iedere lidstaat garant voor elkaar staat. In een extreem scenario moeten de Duitsers dan opdraaien voor de schulden van Italië.

Crisissituaties zijn ideaal om impopulaire maatregelen te nemen. Het gaat voor veel discussie zorgen, dus het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Stimuleringspakket VS

Niet alleen de actie van de ECB wordt door de markt gewaardeerd. Ook de beslissing van de Amerikaanse President Donald Trump om een noodfonds op te starten, is belangrijk. Het gaat om een bedrag van $1 biljoen en het idee van de Amerikanen is om dit te financieren met langlopende leningen

Volgens persbureau Bloomberg gaat het om obligaties met een duur van zo'n 25 a 50 jaar. Een slim plan van Trump, want met het hoge begrotingstekort van 4% wordt het erg lastig om dit soort leningen snel af te lossen. Door te kiezen voor leningen met een lange looptijd wordt het probleem dus vooruitgeschoven. Maar goed, hij heeft in feite geen andere mogelijkheid.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken een enorme duikvlucht. De Nederlandse rente (-18 basispunten) is weer negatief. Met name de Italianen zullen opgelucht ademhalen. Over een yield van 1,62% in crisistijd mogen zij absoluut niet klagen.

De lijstjes

AEX deze week: -0,2%

AEX deze maand: -19,0%

AEX dit jaar: -28,6%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -28,3%

Niet slecht

Wat vooral opvalt, is dat de volatiliteit iets terugloopt. Er staat weliswaar nog een puntenaantal van 70 op de teller, maar aan het begin van deze week werd zelfs bijna de 100 aangetikt. Een niveau van 70 betekent overigens nog paniek, waardoor de optiepremies hoog zijn.

Een hoge VIX betekent slecht nieuws voor de kopers van opties, maar goed nieuws voor de schrijvers. Die laatstgenoemde groep ontvangt immers een hoge premie. Verder gaan de lage landen aan kop en stort de olieprijs verder af.

AEX

Het zijn over het algemeen de defensieve aandelen die deze week punten scoren. Vreemde eend in de bijt is Aegon (+24,9%). Het is lastig om een exacte reden te geven. Waarschijnlijk was het aandeel gewoon teveel naar beneden doorgeschoten. Vergeet niet dat het fonds eventjes 30% onder het niveau stond van het dieptepunt van de economische crisis.

ASR (-11,6%) doet daarentegen een stevige stap terug en koerst zo rond de introductiekoers van 2016. Aalberts (-19,6%) doet pijn aan de ogen. Het bedrijf kende al een lastige tweede jaarhelft en dan hakt de coronacrisis er extra hard in.

AMX

Basic-Fit (-44,3%)is de gebeten hond op het Damrak. De sportschoolketen heeft door de coronacrisis zijn deuren gesloten en het is onduidelijk hoelang de situatie duurt. Dit zorgt voor veel onzekerheid, aangezien de huren gewoon doorlopen. Hetzelfde geldt voor de abonnementen, maar mensen met een maandabonnement kunnen hun lidmaatschap direct opzeggen.

Winkelvastgoed is ook om te huilen. Veder promoveert Just Eat Takeaway (+2,8%) maandag naar de AEX en behoort de maaltijdbezorger tot de selecte groep van bedrijven die juist van de coronacrisis profiteert.

ASCX

Wat een slagveld binnen de ASCX. De verhandelbaarheid van kleine aandelen is relatief beperkt ten opzichte van de hoofdfondsen, waardoor deze namen in crisistijd altijd een extra beuk krijgen. De uitzondering is ForFarmers met een plus van 13,8%.

Herweging AEX

Nabeurs vindt de jaarlijkse herweging plaats. We nemen afscheid van Aalberts en Vopak. Hier komen ASMI en Just Eat Takeaway voor in de plaats.

