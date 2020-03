Slotcall: Bodemloze put

Het is weer een dag om snel te vergeten. We zitten in een echte bear market waar iedere stijging wordt aangegrepen om te verkopen.

Gisteren zette de Amerikaanse President Donald Trump de markten nog flink hoger met een fors stimuleringspakket, maar het optimisme was van korte duur. Direct bij opening zakten we zo'n 4% weg en het is niet gelukt om hiervan te herstellen.

Royal Dutch Shell (-11,3%) wordt door de kelderende olieprijs wederom gedumpt. De prijs voor een vat WTI olie zakt vandaag 16% en daarmee koerst het zwarte goud op het laagste niveau sinds 2003. Destijds was iedereen in de ban van het SARS-virus, waardoor de prijs van olie implodeerde.

Olieprijs nog lang laag

Stephen Brennock, analist bij PVM Oil Associates, zegt dat de bodem van de olieprijs nog niet is bereikt. Zijn argument is dat de strijd tussen Rusland en Saudi-Arabië nog tot en met 2021 doorzet, waardoor de prijs van het zwarte goud kunstmatig laag wordt gehouden.

Hij is niet de enige die het pessimistisch inziet, want de analisten van de Eurasia Group, een leidende organisatie op het gebied van onderzoek naar geo-politieke risico's, zijn de dezelfde mening toebedeeld. Ook ABN Amro verlaagt de ramingen voor de prijs van een vat WTI olie naar $30.

An oil price war is here to stay, analysts warn — even as prices tumble to nearly two-decade lows

Een lichtpuntje is dat vrijwel niemand de olieprijs kan voorspellen, dus ook Brennock en de mensen van de Eurasia Group niet. Meestal is het zo dat wanneer iedereen denkt dat de olieprijs nog verder keldert, het tegenovergestelde gebeurt. Als er ook maar een telefoon vanuit Saudi-Arabië komt naar Rusland, kan er op een dag ook zomaar 20 tot 30% bij komen.

Want het is bepaald geen publiek geheim dat de Saudi's een prijs van minimaal $60 per vat nodig hebben om de begroting rond te krijgen. Dat gaat bij een prijs van $23 zeker niet lukken. En u hoeft niet te denken dat de wereldwijde gemeenschap staat te springen om geld uit te lenen aan de Saudi's.

Maar goed, die gekke Saudische leider Mohammed Bin Salman is tot alles toe in staat. Het is voor Royal Dutch Shell te hopen dat de beste man bij zinnen komt. Zo niet dan wordt het erg lastig om het uitmuntende dividendtrackrecord vast te houden.

Nico over de corona crash

Toch zijn er ook bedrijven die juist profiteren van de coronacrisis. In het onderstaande filmpje behandelt Nico er een aantal.

Nico Inberg over de coronacrash: "Houd overal rekening mee" https://t.co/yAiCFX2lLp via @YouTube — Nico A. Inberg (@NicoInberg) March 18, 2020

Rentes

We zien extreme bewegingen in de rentemarkt. De bubbel lijkt uiteen te spatten. De Nederlandse tienjaarsrente is voor het eerst sinds lange tijd weer positief.