Zet de economie STIL

Vandaag wordt opnieuw een bloedrode dag. Waar zal de beurs uitbodemen? Bij de oplossing van een probleem is het allereerst belangrijk het probleem te onderkennen. Het lijkt erop dat dat nu langzamerhand gebeurt.

Samenvatting:

Enige oplossing voor coronavirus is alles stil te leggen

Nodig om druk op gezondheidsapparaat weg te nemen

En dan wachten op vaccin.....

De coroncrisis begint zich steeds duidelijker af te tekenen, niet alleen op de beurs, maar vooral ook in het dagelijkse leven. De reële economie moet min of meer worden stopgezet, om de overdracht van het virus te remmen.

China gaf daartoe het goede voorbeeld, door de brandhaard Wuhan meteen helemaal af te sluiten, maar de Westerse wereld heeft meer moeite met dat gegeven. Langzaam maar zeker daalt het toch in, zeker in Italië, dat het hele land dichtgooide.

Ook Merkel gaf gisteren de zwaarte van het probleem aan en vannacht kondigde Trump een verbod af op reizen van Europa naar de VS.

Geen toegevoegde waarde meer

Het probleem is: als niemand meer reist, op vakantie gaat, naar de kapper gaat, of naar yogales, dan gaat er geen geld meer van de een naar de ander. Er wordt geen toegevoegde waarde meer geleverd: ergo: dat deel van de economie staat stil.

Intussen blijven de vaste kosten doorlopen en daar ontstaat dan een cashflowprobleem. Ook fabrieken waar mensen aan het werk moeten zijn, komen stil te staan en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Er zijn ook delen van de economie die wel blijven draaien: we blijven natuurlijk eten en drinken, tv-kijken etc. Maar adverteerders zullen ook even rustig aan doen want er is toch niemand die wat koopt of erop uitgaat.

Kortom: daar zit de echte pijn en om die te nemen, dat vergt moed. Trump doet er nu wat aan, door reizen te verbieden tussen de VS en Europa, maar dat is lang niet genoeg. Hij zou het hele systeem plat moeten leggen, net als in Wuhan. Maar om dat te doen in aanloop naar de verkiezingen.....

In een artikel op Bloomberg wordt gesproken van een 'human credit crunch': in de financiele crisis was er geen geld, nu zijn er geen mensen om de economie aan de gang te houden. Dat komt niet van het virus zelf, maar van de maatregelen om het virus in te dammen.

En die maatregelen zijn nodig om het gezondheidsstelsel te kunnen blijven gebruiken: in Italië bijvoorbeeld moeten ze al kiezen wie ze gaan helpen, omdat er te weinig personeel, bedden en materiaal is, met name voor de zwaardere gevallen die op de intensive care terechtkomen.

Strenge aanpak China

De Chinezen hebben laten zien hoe het wél moet, als we de cijfers uit Wuhan tenminste mogen geloven. Maar om dat er in Europa en de VS door te krijgen vergt meer leiderschap dan in China.

Eerlijk is eerlijk: mijn vrienden en ik lopen al dagen te mokken over een afgebroken wintersport: DEAL WITH IT. De boodschap is: STAY AT HOME.

Centrale banken zouden in tussentijd moeten zorgen dat de bedrijven en instellingen niet in cashflowmoeilijkheden komen. Dat is belangrijker dan een lage rente. Uiteindelijk zal de economie weer herstellen, als het virus voldoende ingedamd is en er een vaccin ontwikkeld wordt.

Goed nieuws: het is tijdelijk

Er ontstaan verschrikkellijk mooie koopkansen op de beurs maar we moeten wel eerst door die zure appel heen. Het duurt even voor de economie weer op gang komt, maar dat gaat uiteindelijk wel gebeuren.

We zien intussen al een behoorlijke versnelling ontstaan in de trend naar meer online: Albert Heijn zal bijvoorbeeld meer aanvragen gaan zien voor bezorgservice ah.nl.

Nogmaals: waar de bodem zal liggen is niet te zeggen. Vandaag ziet het er opnieuw slecht uit, maar bij de oplossing van een probleem is het allereerst belangrijk het probleem zélf te onderkennen. Daar ligt dan ongeveer de bodem.

PS: Vandaag werd bekend dat Tom Hanks en zijn vrouw ook het virus opliepen, terwijl ze in Australië waren:

14 dagen isolatie is niks voor Tom Hanks. pic.twitter.com/X3ux5pHe7X — Heftklammern (@HeftKlammern) March 12, 2020

Ondanks alles wel blijven lachen natuurlijk...