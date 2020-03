IEX Weekend: Dead Cat Bounce

De beurs is in een week tijd weinig opgeschoten. De eerste herstelpoging kunnen we als mislukt beschouwen. Een dead cat bounce heet dat, als een beurs opveert van een bepaald niveau maar korte tijd later weer naar hetzelfde niveau terugvalt.

U ziet het plaatje hierboven. We komen van de 600+, de eerste dalingsgolf bracht ons naar 530. Van daar uit weer rap omhoog naar 560+ maar inmiddels zijn we weer terug bij af.

In de VS schoot het ook weinig op vrijdag: de sterke banencijfers werden voor kennisgeving aangenomen. De verspreiding van het coronavirus bepaalt de stemming en niets anders. Als we deze correctie vergelijken met de vorige eind 2018, zien we dat deze veel feller is. Zie het onderstaande plaatje.

De AEX ging in een week tijd van 617 (slotkoers 21 februari) naar 539 (slotkoers 28 februari. Dat is ongekend. In december 2018 stuiterde de AEX naar 478, komend vanaf een niveau van circa 525.

Meer digitalisering, lagere rente

Tegelijkertijd zien we dat deze correctie ook een aantal zaken versterkt die toch al speelden. Ten eerste de zo gevreesde recessie, waar men al jaren over praat. We krijgen een enorme krater in de economische activiteit in Q1 en waarschijnlijk ook in Q2.

Ook de digitalisering krijgt een boost. We blijven meer thuis en daarom wordt er meer via internet gedaan. Netflix is een winnaar, net als gamemakers en en supermarkten door ons hamstergedrag.

En het zal me niet verbazen als ook president Trump als winnaar uit de bus komt straks. Zijn gewenste renteverlaging is grotendeels binnen. De enorme stijging in de Amerikaanse staatsobligaties gisteren zette de Amerikaanse tienjaarsrente op 0,75%.

Daarnaast is dit ook de genadeklap voor de Chinezen in de handelsoorlog. Bedrijven zullen nu, noodgedwongen maar ook met het oog op de toekomst, meer productie weghalen uit China en verplaatsen naar andere landen. Liefst dichterbij.

Wachten op mooi weer

Mooi weer is de beste remedie tegen het virus: griepvirussen verplaatsen zich het beste bij koud en droog weer. Laten we hopen dat het virus onze maatschappij de komende weken/maanden niet teveel ontwricht.

Afgezien van het feit dat het een aantal sectoren behoorlijk veel geld kost, is ook de onzekerheid over de duur van deze economische impasse een punt van zorg. Overheden nemen draconische maatregelen die sowieso heel veel geld gaan kosten.

Wanneer kopen?

De vraag die iedereen zichzelf stelt is: wanneer, en wát, moet ik nu kopen? Er zijn genoeg beurswijsheden te bedenken die zeggen dat je er nu met je vingers vanaf moet blijven. Never catch a falling knife bijvoorbeeld:

A Technical Analyst and a Fundamental Analyst are chatting about the markets in the kitchen. Accidentally one of them knocks a kitchen knife off the table landing right in the fundamental analyst’s foot!

The fundamental analyst yells at the technician, asking him why he didn’t catch the knife? You know Technicians don’t catch falling knives!” , the technician responded. He in turn asks the fundamental analyst why he didn’t move his foot out of the way? The Fundamental analyst responds, “ I didn’t think it could go that low”.

Proberen de bodembel te luiden is dan ook zinloos. Er zal altijd iemand zijn die het goed heeft, maar dat weten we pas achteraf. Te vroeg, of te laat, het maakt niet uit, je weet het niet. Ik heb zelf vorige week vrijdag wat ingeslagen, wellicht te vroeg.

Maar ik zag mooie, stabiele bedrijven fors afkomen en bij deze bedrijven heb ik er alle vertrouwen in dat ze op middellange termijn meer waard zijn dan nu. Dan maakt het eigenlijk niet uit als ze een week later nog 3% of 10% goedkoper zijn. Highs and lows are for fools.

Wat kopen?

Ervan uitgaande dat volgend jaar alles weer 'normaal' is, zijn er wel heel veel mooie bedrijven die opeens een veel lagere waardering hebben gekregen. De komende weken zullen we ons daar op focussen: toppers die meegaan in de malaise, maar op langere termijn gewoon keihard geld blijven verdienen.

Voor het gemak is het langetermijnplaatje misschien enigszins geruststellend: in deze afbeelding ziet u wat de gevolgen waren van vorige epidemieën, pandemieën etc. Momenteel kopen we daar weinig voor, maar op langere termijn misschien wel.

U ziet: de beurs overwint alles. Een epidemie zet een correctie in gang, de zwakkeren vallen af en de rest gaat weer door. Zo gaat het altijd en zo zal het deze keer ook gaan. De vraag is alleen hoe diep deze correctie gaat.

Haast is er niet bij: de wereld is enigszins veranderd ten opzichte van een aantal maanden geleden. Maar uiteindelijk heeft het virus ook de trend in de financiële markten versterkt en versneld: de rente is namelijk nog weer lager dan voor deze crisis. En dat is een heel belangrijke factor.