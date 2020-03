Slotcall: Biden-rally

De Amerikaanse beurzen kelderden gisteren nog ruim 3%, maar inmiddels schijnt de zon alweer op Wall Street. Het lijkt allemaal het gevolg van de overwinning van Joe Biden op Super Tuesday.

Anderhalve week geleden leek de campagne van Biden gedoemd te mislukken, maar nu staan alle seinen op groen voor het winnen van de Democratische nominatie. De oud-vicepresident won niet alleen verrassend in de staat Texas, maar ook staten zoals Minnesota waar hij niet eens campagne voerde.

Bernie Sanders won de staat Californië, maar het moet gek lopen wil hij de winst uit het vuur slepen. De bookies zetten hun geld massaal op Biden.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Goed nieuws voor de beurs, want het verkiezingsprogramma van Sanders sluit niet bepaald aan op het wensenlijstje van Wall Street. Biden is veel gematigder. Daarnaast is er een reële kans dat Trump hem alle hoeken van het veld laat zien. Kortom, ook Trump zal vandaag wel een fles wijn uit de kast hebben getrokken.

Lelijke PMI uit China

Slecht nieuws was er vandaag ook, zo kwam vanmorgen de beroerdste Chinese inkoopmanagersindex ooit langs. Een stand van 26,5 betekent dat er sprake is van een zeer diepe crisis in de dienstensector. Toch ging de Shanghai Composite niet omlaag op dit cijfer.

De reden is waarschijnlijk dat iedereen het teleurstellende cijfer al van mijlenver zag aankomen. De Amerikaanse PMI over februari was trouwens wel goed, maar ook hier beweegt de markt nauwelijks op. Daar valt iets voor te zeggen, want de echte klap voor de Amerikaanse dienstensector gaat deze maand pas komen. Op dat cijfer moeten we dus nog even wachten.

Zoek de verschillen vandaag tussen Amerikaanse en Chinese inkoopmanagersindex dienstensector februari. Gokje: over een of twee maanden is het andersom #AEX #PMI pic.twitter.com/VuGLKay3yu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 4, 2020

Rentes

Voor het eerst in de geschiedenis noteert de Amerikaanse tienjaarsrente onder de 1%. De Nederlandse yield is 0,52% negatief. Het zijn bijzondere tijden op de beurs.