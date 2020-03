DoubleDividend: 'De markt komt naar ons toe'

Tijdens de Gouden Stier-uitreikingen van afgelopen november werd DoubleDividend uitgeroepen tot Beste Keuze in de categorie Vermogensbeheer. Wat is het geheim van de vermogensbeheerder die als lijfspreuk ‘Beleggen is onze natuur’ heeft?

We spreken met Marian Hogeslag, partner bij DoubleDividend.

Financieel én maatschappelijk rendement

Volgens Hogeslag zijn bij DoubleDividend financieel en maatschappelijk rendement van even groot belang. “Het begint met onze passie voor beleggen, omdat wij van huis uit echte beleggers zijn. Maar wij wilden het wel ‘anders’ doen.”

DoubleDividend hanteert een heel uitgesproken filosofie. De vermogensbeheerder is alleen geïnteresseerd in duurzame ondernemingen van hoge kwaliteit. Maar ‘duurzaam’ is een buzzwoord en ‘hoge kwaliteit’ is een relatief begrip. Waar selecteert DoubleDividend precies op?

Schijf van vijf

Hogeslag: “Of we in een bedrijf willen investeren stellen we vast aan de hand van vijf criteria, ofwel de schijf van vijf: duurzaamheid, het bedrijfsmodel, het management & track record, de balans en de waardering. Alleen als op alle criteria goed wordt gescoord, beleggen wij erin. We zijn dus erg selectief.”

“We zien op dit moment drie belangrijke trends: klimaatverandering, ecosystemen en welzijn. Daarom zoeken we bedrijven die voor de lange termijn een positieve impact hebben op de voor dat bedrijf relevante trend.”

Niet alleen mooie woorden

“Wij zien het als risico als een bedrijf geen rekening houdt met die bepaalde trend. Dat zijn volgens ons de verliezers: wij zoeken naar de winnaars. Vaak zijn dat de innovatievere bedrijven.”

“We hebben ze het liefst zo ambitieus mogelijk, maar ze moeten dit wel hard kunnen maken met cijfers, zodat wij kunnen controleren en monitoren. Want we hebben er niets aan als het alleen bij mooie woorden blijft. We formuleren onze doelen scherp en toetsen ondernemingen daar ook op.”

‘Ook beleggers hebben verantwoordelijkheid’

Hogeslag wijst op de verantwoordelijk die beleggers volgens haar zeker hebben. “Burgers en bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, en het zou gek zijn als beleggers die niet hebben. Althans, dat is onze overtuiging.”

“Wij willen in bedrijven investeren die echt een zinvolle bijdrage leveren. Natuurlijk zitten we niet in een perfecte wereld en gaan er ook dingen fout. Maar er liggen grote vraagstukken voor die we samen moet oplossen. Denk alleen al aan de energietransitie.”

Zijn er voorbeelden van bedrijven waar DoubleDividend wel in investeerde, maar waarvan toch afscheid is genomen? “Dat gebeurt niet vaak, maar een voorbeeld is Facebook. Hoe zij de laatste jaren omgaan met hun macht en met de privacy van gebruikers, vinden we niet meer acceptabel. Wij hebben niet de indruk dat zij maatschappelijke issues echt willen aanpakken.”

Sterke rendementen

DoubleDividend scoorde bij de Gouden Stier-verkiezing vooral met de sterke prestaties. In het slechte vierde kwartaal van 2018 bleven de rendementen goed liggen, en in de herstelrally van 2019 werd juist het hoogste rendement van het vijftal genomineerden geboekt.

“Dat is dus een gevolg van ons beleggingsbeleid”, zegt Hogeslag. “Wij stellen als eis dat we minimaal 8% netto rendement willen behalen op een aandelenbelegging, met een acceptabel risico. We gaan niet voor risicovollere bedrijven om 15% te halen, daar zijn we heel gedisciplineerd in. Bedrijven die per kwartaal voor winstmaximalisatie gaan, zien wij als risico. De bedrijven waar wij in zitten, moeten op de lange termijn een positieve impact hebben.”

‘De markt komt naar ons toe’

Hogeslag merkt dat het sentiment ten opzichte van duurzaam beleggen snel verandert. “We groeien hard. De markt komt steeds meer naar ons toe, zou je kunnen zeggen. In 2014 werd degene die voorspelde dat CO2 beprijsd zou worden, nog voor gek verklaard. Hoe anders is het nu? Die beprijzing, of het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is een serieus risico voor bedrijven geworden.”