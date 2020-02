Bloed in de straat! Wat te doen?

Beleggen is meedoen met grote ondernemingen die dagelijks hun geld verdienen met hun eigen business model. Van handelen wordt slechts een enkeling rijk (vaak de bank). Aan boord blijven bij succesvolle bedrijven wanneer de winsten zich blijven opstapelen is in de meeste gevallen het beste advies.

Koop kwaliteit voor de lange termijn

Zoek dus aandelen van bedrijven die elk jaar meer omzet en meer winst maken omdat ze gewoon een sterk verdienmodel hebben. De omzet groeit gestaag of ze betalen een betrouwbaar, groeiend dividend.

Het coronavirus zorgt voor een stevige correctie op de beurs. Daar was de beurs toch al aan toe, maar de heftigheid van de daling valt toch altijd weer tegen. Bij een felle beurscorrectie worden de goede aandelen net zo hard getroffen als de slechte.

Het is dan ook vaak een geschikt moment om slecht presterende aandelen om te ruilen voor betere sectorgenoten. In onze Blue Chip Portefeuille wisselden we zo Aegon om voor NN Group, om redenen die u hier kunt lezen.

Langetermijn fundamentals blijven staan

Bescherming van uw kapitaal is belangrijk maar panikeren is niet nodig: de langetermijn fundamentals voor aandelen staan nog steeds als een huis. De rente (hét alternatief voor aandelen) is en blijft laag en ook de werkloosheid is extreem laag.

De grote onzekerheid rond de corona-uitbraak zorgt ervoor dat beurzen afstorten. Topbelegger Warren Buffett zegt altijd: 'Be greedy when others are fearful', oftewel: kopen als het bloed door de straten loopt.

De beurs is erg volatiel (beweeglijk) en het kan altijd nog lager, maar deze 10-15% is in ieder geval in de tas wanneer u nu koopt. Verschiet uiteraard niet al uw kruit in één keer. Het kan immers altijd lager. Maar voor nu: een selectie internationale en nationale toppers die op zijn minst het overwegen waard zijn.

Nederlandse toppers voor de middellange termijn:

Basic-Fit: De sportschoolketen is aan een mooi groeipad bezig. De komende jaren verwachten we een omzetgroei van rond de 20% per jaar, door uitbreiding in Frankrijk en Spanje. Lees hier onze laatste analyse.

Galapagos - Zelfs in deze viruscrisis gaan ook de biotechaandelen hard omlaag. Galapagos verwacht dit jaar een sterke nieuwsflow te presenteren en staat aan de vooravond van de vercommercialisering van de reumapil Filgotinib. Lees hier de laatste analyse.

Heijmans: Portefeuille opgeschoond, komende jaren vooral veel huizenbouw. Genormaliseerde winst per aandeel taxeren we dit jaar op €1,40-1,50: k/w 5 met een dividend van ca. 5%. Lees hier onze analyse.

Vopak: Sterke transformatie. Het Rotterdamse opslagbedrijf heeft een flinke transformatie ondergaan de afgelopen jaren en is klaar voor de toekomst. Minder in olie, meer in chemicaliën en gas, terwijl qua regio Europa werd ingeruild voor het veel dynamischer Azië en Noord-Amerika. Lees hier onze analyse.

Bovendien zou het zo maar kunnen dat grootaandeelhouder HAL met de miljarden van GrandVision straks Vopak van de beurs gaat halen. Degelijk, betrouwbaar en mét een speculatief tintje.

NN Group en ASR: Sterke verzekeraars: ASR en NN Group behoren beide tot de sterkst gekapitaliseerde verzekeraars van Europa. Beide betalen elk jaar meer dividend en bedienen de aandeelhouder ook nog eens via aandeleninkoopprogramma's. Lees hier en hier de analyses.

Internationale toppers voor de lange termijn

Facebook - nog steeds forse groei

De groei van het socialmediabedrijf gaat op langere termijn gewoon door. Facebook zelf en Instagram zijn kaskrakers die jaarlijks vele procenten omzetgroei boeken, door het steeds digitaler worden van onze samenleving. Lees hier de analyse.

Amazon: All time winnaar

De contouren van Amazon tekenen zich steeds duidelijker af. Oprichter Bezos is bezig een winstmachine van jewelste te creëren; elk kwartaal komen er weer nieuwe winstmotoren bij. Cloud, advertenties en retailomzet online, Amazon heeft het allemaal. Lees hier de analyse.

Alphabet - Onbetwiste marktleider op internet

De techreus blijft met Google Search, Maps en Youtube de onbetwiste marktleider. Kunstmatige intelligentie in combinatie met real time data-instroom vormt de rode draad in dit bedrijf en dat zal zich in de toekomst verder uitbetalen. De financiële prestaties en balans zijn zeer solide. Lees hier de analyse.

ASML - concurrentievoordeel

ASML is het voorbeeld van een moat-aandeel: een bedrijf met een unieke voorsprong in technologie, die als het ware zorgt voor een slotgracht om het bedrijf. Dat geeft het bedrijf een enorme meerwaarde want klanten kunnen nauwelijks elders terecht. ASML zal nooit goedkoop worden maar blijft een absoluut topaandeel. Lees hier de analyse.

Afbeelding: ASML heeft zo goed als het hele topsegment van de lithografiemarkt in handen.

LVMH - Topmerken

De luxeketen groeit nog steeds flink, heeft weinig schulden en heeft net een mooie overname (Tiffany's) gedaan. Pronkmerken oefenen nog steeds een enorme aantrekkingskracht uit op veel mensen. Ook deze aandelen worden altijd duur gevonden maar komen in een correctie als deze flink af. Lees hier de analyse.

Gebruik onze aandelenselector

Enfin, er zijn tal van goede, degelijke ondernemingen met een langetermijn groeipad. Via onze aandelenselector kunt u de adviezen van de door ons gevolgde aandelen eenvoudig opzoeken. De ratings gaan van Kopen, Positief, Neutraal en Negatief naar Verkopen. Op deze pagina vindt u meer uitleg over onze methodiek.

Laat u niet van de wijs brengen, goede bedrijven zijn vandaag de dag een stuk goedkoper dan een paar weken geleden. De coronacrisis beheerst vandaag en morgen de headlines, maar is op langere termijn van voorbijgaande aard.

Het is op dit moment onduidelijk hoelang het duurt en hoe groot de economsiche schade zal worden. Daar komt bij dat er waarschijnlijk teveel geleend geld in het systeem zit. Dus dalen de koersen fors. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we echter stabilisatie en herstel zien. En op termijn zal ook deze crisis weer voorbijgaan.

Niet alles in één keer

Nogmaals, blijf rustig, verschiet niet al uw kruit in één keer. Er kan altijd nog een trein komen. Beurzen bewegen hard op en neer door de enorme stromen geld die erin gezet worden. Beleggen gaat echter over deelnemen in sterke bedrijven. Succes vandaag!