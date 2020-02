Slot: Nieuwe records

De AEX (+0,9%) heeft de smaak helemaal te pakken. De herbeleggingsindex zet met 2143 punten een nieuwe hoogste koers ooit op het bord.

Wall Street doet het aanmerkelijk rustiger aan, maar ook de S&P500 (+0,2%) en Nasdaq (+0,5%) koersen op de hoogste niveau's ooit. Het voelt alweer bijna een eeuwigheid geleden dat we in de ban waren van het coronavirus en de AEX ruim onder de 600-punten noteerde.

Zo snel kan het allemaal gaan. Binnen vier handelsdagen komen er maar liefst 30 punten bij. Dat is gewoon een stijging van 5%. Dit zijn uitslagen die we alleen vlak na de economische crisis zagen. Het sentiment is zelfs zo goed dat ING (+1,9%) ondanks zwaar teleurstellende cijfers in de top drie stijgers staat binnen de AEX.

Lelijke winstdaling ING

Vanochtend had ik met deze mooie stijging van 2% totaal geen rekening gehouden. De 2% omzetdaling in het vierde kwartaal viel nog wel mee, maar de winstval van 31% doet pijn aan de ogen. Het probleem zit hem in oplopende kosten voor compliance.

Daar bleef het niet bij, want er werd ook nog even €186 miljoen aan de kant gezet voor slechte leningen. Over het gehele jaar werd er onderaan de streep nog €4,8 miljard verdiend. Dat betekent zelfs een stijging van €100 miljoen ten opzichte van 2018, alleen kreeg de bank destijds een megaboete om de oren van €775 miljoen.

De reden dat de koers van ING alsnog omhoog gaat, is waarschijnlijk het goede sentiment in het bankenlandschap. Vandaag schiet Deutsche Bank bijvoorbeeld ruim 12% de lucht in. Hier staat tegenover dat beide aandelen de laatste jaren flinke tikken te verduren hebben gekregen.



ArcelorMittal straalt

Gisteren ging Aperam helemaal door het dak en nu is het de beurt aan ArcelorMittal (+11,0%). Door grote afschrijvingen werd er onderaan de streep weliswaar een fors verlies van $2,62 per aandeel geleden, maar beleggers kijken liever naar de kasstroom.

Deze kwam uit op $2,9 miljard, waardoor de schuld kon worden gereduceerd tot $9,3 miljard. Nog steeds is dat een behoorlijke bak met schuld voor een extreem cyclisch fonds, maar het gaat de goede kant op. Zo goed zelfs dat het management heeft besloten om $0,30 per aandeel aan dividend uit te keren.

Hoewel de koers vandaag al omhoog spuit, denkt de IEX Beleggersdesk dat er nog meer in het vat zit voor beleggers. U leest de update door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn vandaag beperkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt een basispuntje op naar -0,26%.



Brede markt

De AEX knalt 0,9% omhoog en daarmee troeven we de Duitsers (+0,7%) en Fransen (+0,8%) Af.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,6% en noteert 13,0 punten.

Wall Street koerst uiteraard ook in het groen. Mede dankzij Tesla (+7,3%) blinkt de Nasdaq uit.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,098 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,6%) houdt net als gisteren goed stand.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (-0,5%) kunnen de dag van gisteren geen positief vervolg geven.

Bitcoin (+1,8%) nadert de $10.000 barrière.



Het Damrak

Galapagos (+3,6%) zet niet voor de eerste keer dit jaar een nieuwe all time high op het bord. Gisteren kende het biotechfonds nog een absolute off-day.

(+3,6%) zet niet voor de eerste keer dit jaar een nieuwe all time high op het bord. Gisteren kende het biotechfonds nog een absolute off-day. Royal Dutch Shell (-0,9%) drukt wederom de AEX. Het sentiment rondom oliefondsen blijft slecht.

(-0,9%) drukt wederom de AEX. Het sentiment rondom oliefondsen blijft slecht. ASML (+1,6%) corrigeerde vorige week fors, maar sluit vandaag gewoon op de hoogste koers ooit.

(+1,6%) corrigeerde vorige week fors, maar sluit vandaag gewoon op de hoogste koers ooit. Aperam (+5,8%) profiteert van meerdere koersdoelverhogingen van zakenbanken. De cijfers van ArcelorMittal helpen uiteraard ook een handje.

(+5,8%) profiteert van meerdere koersdoelverhogingen van zakenbanken. De cijfers van ArcelorMittal helpen uiteraard ook een handje. Unibail Rodamco (-1,2%) is zowel de bleeder van de dag, als van het jaar. Year to date staat het aandeel bijna 13% in het rood. Wereldhave (+1,8%) ligt er vandaag beter bij. Morgen publiceert het winkelvastgoedfonds de jaarcijfers.

(-1,2%) is zowel de bleeder van de dag, als van het jaar. Year to date staat het aandeel bijna 13% in het rood. (+1,8%) ligt er vandaag beter bij. Morgen publiceert het winkelvastgoedfonds de jaarcijfers. WDP (+5,4%) wordt op de kooplijst van KBC gezet. Het koersdoel wordt met €6 verhoogd naar €30.

(+5,4%) wordt op de kooplijst van KBC gezet. Het koersdoel wordt met €6 verhoogd naar €30. Er begint eindelijk momentum in het aandeel OCI (+3,3%) te komen.

(+3,3%) te komen. AMG (-2,9%) opende nog 4% in het groen, maar sluit uiteindelijk lelijk in het rood. Het aandeel is compleet ongeschikt voor mensen met een slecht hart.

(-2,9%) opende nog 4% in het groen, maar sluit uiteindelijk lelijk in het rood. Het aandeel is compleet ongeschikt voor mensen met een slecht hart. Intertrust (+2,5%) maakte naar aanleiding van de cijfers een wilde rit. Tussen day-high en day-low zit maar liefst 10%. De IEX Beleggersdesk was niet onder de indruk van de outlook. Intertrust swingt niet #Intertrust https://t.co/kh0hSqmeJ4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 6, 2020

Adviezen

Aperam: naar €31 van €30 en kopen - JPMorgan Cazenove

Aperam: naar €36 van €33 en kopen - Deutsche Bank

Aperam: naar €26 van €24 en houden - Kepler Cheuvreux

ArcelorMittal: naar €16,30 van €15,50 en houden - Commerzbank

ArcelorMittal: naar kopen van houden en naar €17,30 van €20,30 - Bankinter

ING: naar houden en €10,50 - DZ Bank

NN Group: naar €34 van €35 en houden - Royal Bank of Canada

WDP: naar kopen van houden en naar €30 van €24 - KBC

