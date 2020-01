Tesla versus Royal Dutch Shell

Elektrisch rijden heeft de toekomst.

Van alle Amerikaanse autoproducenten gaat Tesla in beurswaarde aan kop. Fundamenteel kunnen analisten van die hoge waardering geen chocola maken, maar de kracht van het verhaal van Elon Musk en een stevige ‘short squeeze’ zorgen voor de spectaculaire koersstijging.

Paradigmawissel

Door Tesla is de hele auto-industrie om. In snel tempo komen er nieuwe elektrische modellen, mede gedwongen door steeds strengere uitstootnormen.

De grote vraag naar batterijen zorgt voor schaalvoordelen en dalende prijzen. Nieuwe innovaties op batterijgebied versnellen het naderende einde van het fossiele tijdperk. Binnenkort is een elektrische auto zonder subsidie goedkoper dan een fossiel aangedreven auto.

Kolengestookte stroom

Toch zitten er niet alleen maar voordelen aan een elektrische auto. Bij de productie van een elektrische auto wordt er meer CO2 uitgestoten dan bij een standaard auto.

Op het moment dat er een elektrische auto wordt verkocht, komt er geen zonnecel of windmolen bij. Die auto rijdt dus op stroom uit een kolengestookte centrale. Een simpele rekensom leert dat dan de gecombineerde CO2-uitstoot hoger is dan bij een traditionele auto.

Fijnstof

Elektrische auto’s stoten ook fijnstof uit. Bij een standaard auto komt 90 procent van het fijnstof tegenwoordig van de banden en de remmen. Een elektrische auto is door de batterijen veel zwaarder en stoot daardoor al snel meer fijnstof uit.

Stroomnetwerk

Het huidige elektriciteitsnetwerk is niet berekend op al die elektrische auto’s. Stroom uit zonnecellen en windmolens is er ook niet altijd. Het abrupt stoppen met fossiele brandstoffen brengt grote financiële risico’s met zich mee, omdat de bestaande fossiele infrastructuur langjarig is gefinancierd.

Het planten van bomen is een veel efficiëntere manier om CO2 te reduceren, zolang ze blijven leven.

Comeback energiesector

Beleggen in fossiele brandstoffen is uit. Vorig jaar steeg de olieprijs sterker dan de Amerikaanse aandelenmarkt, maar toch was de energiesector de slechtst presterende sector in de S&P 500. De totale waarde van die sector is nu kleiner dan de waarde van Apple.

Dit jaar is de energiesector de sector met de hoogste winstgroei. In de IT-sector ligt de winstgroei dit jaar onder het marktgemiddelde. De vraag naar olie stijgt nog altijd en de wereldconsumptie ligt inmiddels boven de 100 miljoen vaten per dag.

Fossiel in portefeuille

Verder zorgt olie voor diversificatie, bijvoorbeeld als de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt of als Elizabeth Warren op de eerste dag in het Witte Huis stopt met fracken.

Bovendien worden beleggers beloond om te wachten. Royal Dutch Shell heeft een vrije kasstroom van 11 procent en een dividendrendement boven de 6 procent, spectaculair goedkoop in het tijdperk van negatieve rentes.

Gas en waterstof

Aardgas is een goed alternatief voor kolen en olie. Minder CO2-uitstoot en dankzij LNG is er een wereldomvattend netwerk. Waar Nederland van het gas afgaat, gaat de wereld er massaal aan. Royal Dutch Shell is om die reden overgestapt op gas.

In de transitie van aardgas naar groene waterstof en brandstofcellen kan gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. Bij het gebruik van brandstofcellen verdwijnen de nadelen van elektrisch rijden. De toekomst is elektrisch, maar dan zonder batterijen.