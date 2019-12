Slot: Overnamestrijd houdt aan

Het is misschien niet de meest spectaculaire beursdag van het jaar, maar uiteindelijk weet de AEX (-0,0%) wel ruim boven de 600 punten te sluiten.

Het zijn vooral DSM (+1,1%) en Unilever (+0,2%) die ervoor zorgen dat de AEX het hoofd boven water houdt. Dit is precies de reden waarom we de Duitsers (-0,5%) en Fransen (-0,7%) vandaag weten te verslaan.

Veel richtinggevend nieuws was er vandaag niet te melden, waardoor we het van individueel bedrijfsnieuws moeten hebben. Ook op dit vlak is het rustig, al ontstaat er een interessante overnamestrijd omtrent de Britse maaltijdbezorger Just Eat.

Strijd om Just Eat

Takeaway.com (-2,1%) heeft met het management van Just Eat al overeenstemming bereikt, maar investeringsmaatschappij Prosus geeft niet op. De beursnieuweling heeft het bod met 4% verhoogd, waardoor het significant boven dat van Takeaway.com ligt.

Zoals iedereen weet, kiezen aandeelhouders het liefst voor het hoogste bod. Het kan dus bijna niet anders dan dat het bedrijf van Jitse Groen moet gaan bewegen. Tot nu toe is hij daar niet toe bereid. Wordt vervolgd.

Kardan +57,6%

Voor het echte spektakel moet u bij de lokale markt zijn. De grote knaller is Kardan dat maar liefst 57,6% omhoog spuit. Het bericht dat de Israëlische investeerder een geldschieter heeft gevonden voor dochteronderneming Tahal wordt feestelijk onthaald.

Toch raad ik u niet aan om in te stappen, aangezien het fonds een speelbal is van speculanten. Het bedrijf is al jarenlang verlieslatend en kent een negatief eigen vermogen. Kortom, niet bepaald het meest ideale langetermijnaandeel.

Tot vandaag ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. De afgelopen jaren zat er geen enkel moment kracht in de koers. Niet onlogisch, gezien de ronduit beroerde resultaten.

Het zal mij daarom niet verbazen als de winst er de komende weken alweer snel uitloopt. Uiteindelijk moet het bedrijf operationeel goed gaan draaien en daar is nu geen sprake van.



Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. Met name de Italiaanse regering zal tevreden zijn.

Brede markt

De AEX gaat 0,01% omlaag en daarmee behoren we gek genoeg tot de beste indices van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 5,3% en noteert 13,9 punten.

De Amerikaanse indices staan ongeveer 0,1% in het rood. Geen schokkende uitslagen dus.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) blijft aardig op zijn plek.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,1%) maken het ochtendverlies goed.

Bitcoin (-0,1%) blijft dicht bij huis.



Het Damrak

De topper binnen de AEX is Galapagos (+2,0%). Het biotechfonds zet wederom een nieuwe hoogste koers ooit op het bord.

(+2,0%). Het biotechfonds zet wederom een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. DSM (+1,1%) is hard op weg naar nieuwe records. Thomas Leysen wordt voorgesteld als nieuw lid van de raad van commissarissen.

(+1,1%) is hard op weg naar nieuwe records. Thomas Leysen wordt voorgesteld als nieuw lid van de raad van commissarissen. Ahold (-1,0%) valt wat tegen. Een duidelijke oorzaak kunnen we daarvoor niet vinden.

(-1,0%) valt wat tegen. Een duidelijke oorzaak kunnen we daarvoor niet vinden. Aperam (+2,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies.

(+2,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. Fugro (+7,0%) gaat op een hoog volume helemaal door het dak. Vanochtend hadden we al het gevoel dat er een flinke koper in de markt zit. Die mogelijkheid is er, aangezien de bodemonderzoeker het meest geshorte fonds op het Damrak is.

(+7,0%) gaat op een hoog volume helemaal door het dak. Vanochtend hadden we al het gevoel dat er een flinke koper in de markt zit. Die mogelijkheid is er, aangezien de bodemonderzoeker het meest geshorte fonds op het Damrak is. BAM (+2,3%) krabbelt aardig op. Als de rampprojecten komend jaar uitblijven dan zou de bouwer zomaar eens de verrassing van 2020 kunnen zijn. Zie dit vooral niet als een beleggingsadvies:)

(+2,3%) krabbelt aardig op. Als de rampprojecten komend jaar uitblijven dan zou de bouwer zomaar eens de verrassing van 2020 kunnen zijn. Zie dit vooral niet als een beleggingsadvies:) Flow Traders (+2,2%) doet een dappere poging om het verlies van dit beursjaar goed te maken. Als het sentiment goed is op de financiële markten, is het handelshuis niet de place to be.

(+2,2%) doet een dappere poging om het verlies van dit beursjaar goed te maken. Als het sentiment goed is op de financiële markten, is het handelshuis niet de place to be. Verder ligt winkelvastgoed er wederom erg zwakjes bij. Met name Wereldhave (-1,2%) heeft het niet vandaag.

(-1,2%) heeft het niet vandaag. Pharming (+1,9%) sluit voor het eerst sinds juni 2018 boven de €1,50.

(+1,9%) sluit voor het eerst sinds juni 2018 boven de €1,50. Ajax (-1,8%) krijgt een schop na voor die pijnlijke 2-0 nederlaag tegen Willem2. U zal maar AZ-supporter zijn:)

Adviezen

Akzo Nobel: naar €75 en verkopen - Bank of America

Aperam: naar €33 van €31 en kopen - Jefferies

B&S Group: naar €13 van €16,50 en kopen - Deutsche Bank

KPN: naar €3 van €3,10 en kopen - Barclays

Signify: naar €23 van €23,50 en verkopen - JPMorgan Cazenove

Telenet: naar €41 van €43 en houden - Barclays

De dag van morgen