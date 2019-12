quote: eribo schreef op 4 dec 2019 om 11:55:

goedemorgen waarom plaatst iex nog steeds misleidende reclame over bitcoin met jort kelder.

Beste eribo,Dank voor het melden. Display-advertenties worden bij ons geplaatst door een externe partij. Helaas glippen daar soms ook dit soort misleidende uitingen tussendoor. Zodra we het merken maken we daar melding van (en zullen dat ook nu doen). We zijn ook al geruime tijd in gesprek met (in dit geval) Google, over hoe dit tegen te gaan. Probleem is dat malafide adverteerders blijven proberen om de opgeworpen digitale blokkades te omzeilen.We doen ons best om dit tegen te gaan, maar we zijn daarbij vooral afhankelijk van wat de grote ad-exchanges er tegen ondernemen. Ik raad u in ieder geval aan om zelf, als u zulke advertenties ziet, gebruik te maken van de mogelijkheid om het direct bij Google aan te melden als ongepast (hoekje rechts bovenin). Dan kan er hopelijk snel worden ingegrepen.Vriendelijke groet,Pieter Kort