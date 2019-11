De AEX begint naar verwachting zo'n 0,5% hoger. Waarschijnlijk komen we goed het weekend uit door het bericht dat China het voornemen heeft bedrijven strenger te straffen, als zij zich niet houden aan de intellectuele eigendomsrechten.

Het is geen publiek geheim dat Chinese bedrijven de intellectuele eigendomsrechten nog weleens aan hun laars lappen. Dit is ook precies de reden waarom de Amerikaanse President Donald Trump deze handelsoorlog is begonnen.

Hij wil immers dat Chinese bedrijven stoppen met het namaken van Amerikaanse producten. Op het eerste oog lijkt het een goede stap van de Chinese overheid. Toch zou het kunnen dat het alleen maar mooie woorden zijn.

Hoe vaak hebben de Chinezen wel niet beloofd om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen? Daar lijkt ook redelijk weinig van terecht gekomen. Het zou mij dus niet verbazen als beleggers gedurende de handelsdag wat sceptisch worden en dat deze mooie plus als sneeuw voor de zon verdwijnt. Maar goed, daar hopen we natuurlijk niet op.

IFO-index

De enige macro die er vandaag op de agenda staat, is de Duits IFO-index waarin 7000 ondernemers aangeven hoe het met hun business is gesteld. Het gaat om mensen in de bouw, industrie, groot- en detailhandel.

Uiteindelijk moet er een indexcijfer uitrollen. Alles boven de 100 betekent dat er meer ondernemers optimistisch zijn dan pessimistisch. Waarschijnlijk gaan de pessimisten de overhand krijgen, want de consensus ligt op 95,0.

De markten willen nog weleens bewegen op een sterk positief- of negatief cijfer, al zien we de laatste tijd dat het allemaal een beetje tegen valt. Dat heeft simpelweg te maken met het beleid van centrale banken, waardoor goed nieuws niet altijd meer goed nieuws is, en vice verca.

OCI

Zojuist kwam OCI langs met de derdekwartaalcijfers en deze zijn op het eerste oog niet goed. In het derde kwartaal daalde de omzet in vergelijking met Q3 2018 met bijna 10% naar $634 miljoen en halveerde de ebitda. Dat terwijl de opbrengsten in het tweede kwartaal nog met 20% groeiden.

Het derde kwartaal is overigens traditioneel zwak. OCI heeft deze periode daarom gebruikt om de productiefaciliteiten te verbeteren. Dit kwam de omzet niet ten goede.

De outlook ziet er wel aardig uit, want de kunstmestproducent denkt de opbrengsten in het vierde kwartaal flink te kunnen opvoeren. Liefhebbers kunnen de cijfers zelf bekijken door op deze link te klikken. Voor Premiumleden zal Nico in de loop van de ochtend met een update komen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Adviezen zijn er nog niet en via deze link komt u op de nieuwspagina. Op valreep schrijft de Financial Times dat de VS en China een handelsdeal naderen. Eerlijk gezegd is dit niet de eerste keer dat we dit horen, maar het blijft goed nieuws natuurlijk.

Short sell

De shortmeldingen van vrijdag kunt u bekijken door te klikken op deze link. De lijst met de tien meest geshorte fondsen ziet er als volgt uit. Koploper is Fugro, want daarvan is 20,6% van het aantal stukken uitgeleend aan shorters.

Fugro (20,6%) AMG (18,0%) Wereldhave (11,7%) Arcadis (10,3%) BAM (7,8%) Signify (7,3%) Boskalis (6,7%) Takeaway.com (6,4%) Besi (5,0%) SBM Offshore (4,7%)

Agenda

De agenda is bescheiden vandaag:

Event Consensus OCI Q3-cijfers Duitsland ifo business klimaat nov 95,0 Argenx Bava

Tweets

Een duidelijk signaal dat grondstoffen nu redelijk goedkoop zijn.

Long Commodities? We are (after being short them) as of October #Quad3 pic.twitter.com/PT7uIeA4wc — Keith McCullough (@KeithMcCullough) November 24, 2019

Bitcoin gaat door het putje. Onze Madelon vertelt u er in deze video alles over.

This English video is still really accurate!! Must see?? https://t.co/JZkQE9YIQD — ? Maddie (@Misssbitcoin) November 24, 2019

Goed nieuws, tenminste als ze niet allemaal tegelijk naar Amsterdam komen.

Nederland blijft groeien als vakantiebestemming: deze zomer 10 miljoen toeristen https://t.co/RqmW1omdv2 — de Volkskrant (@volkskrant) November 25, 2019

De messen worden geslepen. Bij Goldman Sachs zitten ze blijkbaar niet te wachten op een democraat als President

A ‘unified Democratic administration’ could crush stocks, Goldman warns https://t.co/6ORNhl8ym0 — MarketWatch (@MarketWatch) November 25, 2019

