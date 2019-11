De AEX begint de dag voorzichtig met een plusje van 0,1%. Hiermee houden we de Duitsers (-0,4%) ruim achter ons. De Franse beurs (+0,0%) dobbert rondom het nulpunt.

Dat we nu in het groen staan, is best opmerkelijk, aangezien de Chinese indices fors in het rood sloten. Wellicht staan de Chinese beurzen onder druk, omdat er nog steeds geen definitieve afspraken zijn gemaakt over de afbouw van de handelstarieven.

Met name voor beleggers in Hong Kong is het een dag om snel te vergeten. De Hang Seng sloot met een min van ruim 2%. Een demonstrant is door politiekogels in kritieke toestand in het ziekenhuis beland, waardoor de onrust in Hong Kong toeneemt. Dit soort momenten worden vaak aangegrepen om wat winst te nemen.

Galapagos +3,5%

De grootste stijger binnen de AEX is Galapagos. Het biotechbedrijf hintte vorige week al op goede testresultaten van het reumamedicijn Filgotinib. CEO Onno van der Stolpe presenteerde deze zoals verwacht op een congres in Amerika.

Hij meldde dat er positieve data was behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond werking en veiligheid van het reumamedicijn. In de aanloop naar het belangrijke event steeg de koers van Galapagos al fors.

Blijkbaar zijn er een aantal partijen die het zekere voor het onzekere willen nemen, waardoor zij nu pas in stappen. Deze mooie koersstijging betekent een nieuwe all time high voor het aandeel. Daar komt bij dat de koers dit jaar met ruim 117% is gestegen. Chapeau voor de zittenblijvers. Het is namelijk niet gemakkelijk om na zo'n lange rit te blijven zitten.



Ondanks de forse koersstijging, kunt u in de bovenstaande grafiek zien dat Galapagos een behoorlijk volatiel aandeel is. Er zijn namelijk genoeg dagen dat de koers hard onderuit gaat.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,9% en noteert 11,6 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,3% in het rood.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,14%) en Duitse (-0,27%) rente blijven stabiel.

Goud (+0,4%) loopt na een paar matige dagen iets op.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-1,2%) vallen wat tegen.

Bitcoin (-1,9%) zakt verder weg.

Het Damrak

ArcelorMittal (-0,9%) wordt op de kooplijst van UBS gezet. Daarentegen zien ze het bij Commerzbank niet meer zitten. Wie van de twee gaat gelijk krijgen?

(-0,9%) wordt op de kooplijst van UBS gezet. Daarentegen zien ze het bij Commerzbank niet meer zitten. Wie van de twee gaat gelijk krijgen? ASML (+0,0%) weet nog niet te profiteren van een koersdoelverhoging van NIBC. Het aandeel gaat naar €255 van €205.

(+0,0%) weet nog niet te profiteren van een koersdoelverhoging van NIBC. Het aandeel gaat naar €255 van €205. Takeaway.com (+2,4%) heeft er zin in. De analisten van ING zijn positief over het nieuws dat de maaltijdbezorger een extra toeslag gaat rekenen voor zijn bezorgingsdienst Scoober.

(+2,4%) heeft er zin in. De analisten van ING zijn positief over het nieuws dat de maaltijdbezorger een extra toeslag gaat rekenen voor zijn bezorgingsdienst Scoober. Voor de rest schieten de nulletjes ons om de oren bij de hoofdfondsen. Kijkend naar de lege agenda belooft het een rustige beursdag te worden.

Basic-Fit (+2,6%) gaat verder omhoog. Afgelopen donderdag maakte het bedrijf bekend dat het aantal nieuwe sportscholen in de pijplijn fors is opgelopen. Hierdoor verwacht de fitnessketen de komende jaren met minimaal 20% per jaar te groeien.

(+2,6%) gaat verder omhoog. Afgelopen donderdag maakte het bedrijf bekend dat het aantal nieuwe sportscholen in de pijplijn fors is opgelopen. Hierdoor verwacht de fitnessketen de komende jaren met minimaal 20% per jaar te groeien. Flow Traders (+1,2%) ligt er vandaag goed bij. Toch is het een jaar om snel te vergeten voor het handelshuis. De volatiliteit is het gehele jaar al laag en dat is slecht nieuws voor het handelshuis. Year to date staat het aandeel bijna 23% lager.

(+1,2%) ligt er vandaag goed bij. Toch is het een jaar om snel te vergeten voor het handelshuis. De volatiliteit is het gehele jaar al laag en dat is slecht nieuws voor het handelshuis. Year to date staat het aandeel bijna 23% lager. AMG (+1,5%) klimt uit het dal.

(+1,5%) klimt uit het dal. Ordina (+2,9%) is niet te houden. De flinke koersstijging van de laatste paar weken is niet onterecht, want de marges van de ICT-dienstverlener zitten flink in de lift.

(+2,9%) is niet te houden. De flinke koersstijging van de laatste paar weken is niet onterecht, want de marges van de ICT-dienstverlener zitten flink in de lift. Sif (-4,2%) wordt op de verkooplijst van Kempen gezet. Het aandeel gaat naar €9,50 van €11,50. Ordina: Marges spuiten omhoog #Ordina https://t.co/fZrLV95K82 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 4, 2019

(-4,2%) wordt op de verkooplijst van Kempen gezet. Het aandeel gaat naar €9,50 van €11,50. Na de nederlaag van PSV kan Ajax (+1,5%) de landstitel bijna niet meer ontgaan. Dat terwijl het seizoen nog niet op de helft is.

