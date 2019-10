Ondanks de AEX-herbeleggingsindex intraday een nieuwe hoogste stand ooit aantikte, is de AEX deze week 0,8% lager gesloten. De brexit-deal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft dus niet tot euforie onder beleggers geleid.

Het optimisme rondom de deal wordt getemperd door de onzekerheid of deze het gaat halen in het Britse Lagerhuis. Het is een absolute nek aan nek race tussen de voor- en tegenstanders dus iedere stem kan het verschil maken. Van de Noord-Ierse partij DUP en de Labour partij van Jeremy Corbyn moet premier Johnson het niet hebben.

Daarentegen lijkt het erop dat hij zijn eigen partijleden wel aan boord kan houden. Zelfs een groot deel van de parlementsleden die hij uit de partij heeft geknikkerd, wil zijn deal steunen. Waarschijnlijk wel op voorwaarde dat zij weer in genade worden aangenomen.

Niets menselijks is hen vreemd, want ook deze leden willen bij de volgende verkiezingen gewoon herkozen worden. Dat lukt alleen maar als zij campagne voeren namens de Conservatieve Partij.

Als het Johnson lukt om zijn deal door het parlement te loodsen, is niet alleen hij de koning, maar pikken wij ook een graantje mee. Dan mogen we immers een donkergroene opening verwachten. Als hij faalt, kunnen we maandag het koersenscherm beter uitzetten.

Winstnemingen in ASML

Waar ik een klein beetje bang voor was, werd bewaarheid. ASML (-3,5%) kwam met prima derdekwartaalcijfers langs, maar toch ging de koers omlaag. Het is een fenomeen dat we vaker zien bij fondsen die op een all time high koersen.

Op het moment dat een aandeel op de hoogste stand ooit noteert, is het een stuk gemakkelijker op de verkoopknop te drukken, dan de koopknop. Ook de verantwoording gaat een stuk gemakkelijker. Ik heb nog nooit iemand gezien die vol trots verkondigde een aandeel te hebben gekocht op een all time high.

Daarom zien we zo vaak dat de cijfers bij dit soort aandelen worden aangegrepen om winst te nemen. Van winst nemen wordt niemand armer, maar bij kwalitatief hoogwaardige fondsen loopt u wel het risico dat het aandeel nooit meer op zijn oude niveau terug komt.

Valkuilen

Dan loopt u het gevaar jarenlang aan de zijlijn te staan en gefrustreerd te moeten toekijken hoe het aandeel van u wegloopt. Trap vooral niet in deze valkuil.

Over valkuilen gesproken: bij IEX premium maken we een serie over beleggersvalkuilen. Hierin bespreken we de meest gemaakte fouten van beleggers. Deze week kwam nummer vier in de serie aan bod. Deze gaat over de gevolgen van teveel zelfvertrouwen.

Mensen die zich onoverwinnelijk voelen maken over het algemeen vier fouten:

Slechte feedback van eigen handelsbeslissingen Beroerd risicomanagement (teveel risico nemen en dan vervolgens bankroet gaan) Teveel handelen Overschatten van de eigen vaardigheden

Aan de hand van voorbeelden gaat de IEX Beleggersdesk dieper op deze valkuilen in. Liefhebbers kunnen het artikel lezen door op deze link te klikken. Wie weet herkent u fouten die u in het verleden zelf heeft gemaakt, of nu nog maakt.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen wederom flink op. De Nederlandse yield stijgt drie basispunten naar -0,26%.

De lijstjes

AEX deze week: -0,8%

AEX deze maand: -1,2%

AEX dit jaar: +17,4%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +21,4%

DAX aan kop

Net als vorige week doen de Duitsers het aanmerkelijk beter dan de rest. Daar waar de meeste Europese indices omlaag gaan, koerst de DAX 1,1% hoger. Ook de midcap gaat lekker. Bitcoins (-7,3%) moet u even niet hebben, want die gaan helemaal aan puin.

AEX

Winkelvastgoed zit de laatste weken in de lift. De oude records zijn nog ver uit zicht, maar Unibail Rodamco (+3,9%) kent een uitstekende week. Volgende week woensdag presenteert het bedrijf de derdekwartaalcijfers.

Zwaargewicht Relx (-4,7%) drukt de AEX juist omlaag. We konden geen nieuws vinden rondom het aandeel. ASR (-3,0%) is deze week het lelijke eendje onder de verzekeraars. NN Group (+0,1%) en Aegon (+0,5%) weten er wel een klein plusje uit te persen.

AMX

ABN Amro schrapte Fugro (+22,2%) dinsdag van de verkooplijst en sindsdien is de koers van de bodemonderzoeker geëxplodeerd. Voor sommige shorters wellicht het sein om te coveren. Het is geen publiek geheim dat Fugro het meest geshorte aandeel van het Damrak is.

PostNL (+4,1%) sluit boven de €2. Wat mij betreft mag dat gevierd worden. Flow Traders (-4,5%) gaat onderuit, omdat het handelshuis een lagere winst rapporteerde dan verwacht. Ook de cijfers van TomTom (-4,9%) werden door beleggers niet gewaardeerd.

ASCX

De grootste bleeder van de week hebben we vandaag uitvoerig besproken. Kiadis (-51,6%) krijgt waarschijnlijk geen toestemming voor zijn middel ATIR101 en dat betekent in het beste scenario uitstel. Dikke kans dat het biotechfonds nog een keer met de pet rond moet.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Arend Jan zondag de vooruitblik.